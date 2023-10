Pilny apel Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Oddział tej instytucji w mazowieckich Siedlcach szuka opiekunów dla trzech chłopców w wieku od siedmiu do dwunastu lat. Dzieci nie mogą wrócić do swoich biologicznych rodziców.

Szczególnie zachęcamy osoby z woj. mazowieckiego ze względu na bliskość SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach oraz konieczność zamieszkania na jej terenie - głównie ze względu na dostępność do specjalistów i kompleksowego wsparcia na różnych poziomach - mówi Jarosław Świerczewski, dyrektor programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce. Jak dodaje, rodzicom zapewniana jest m.in. pomoc w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi, jak również rozwój kompetencji, poprzez udział w szkoleniach i superwizjach.

Stowarzyszenie zapewnia także opiekę psychologiczną oraz pomoc administracyjno-techniczną. W specjalnym komunikacie Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce podkreśla jednocześnie, że to przede wszystkim dzieci otoczone są szerokim wsparciem specjalistycznym.

Jeżeli chodzi o SOS Wioski Dziecięce, opiekunem może być osoba, która ma minimum średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia, która nie była nigdy karana. Są też badania psychologiczne, które dla nas są kluczowe. To jest oczywiście ciężka praca, lecz jest to więcej. To jest dzielenie z dziećmi każdego swojego życia - podkreśla w rozmowie z dziennikarzem RMF FM psycholog, która prowadzi rekrutację Aleksandra Sikorska.

Jak się zgłosić?

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce podpowiada, że aby zgłosić się, wystarczy zadzwonić na numer +48 734 425 108, lub wysłać CV na adres e-mail: rodzice@sos-wd.org. Pierwszym etapem rekrutacji jest niezobowiązująca rozmowa informacyjna (telefoniczna lub online). Aplikować mogą zarówno single, jak też małżeństwa, które gotowe są, by podjąć się opieki zastępczej dla kilkorga dzieci -tłumaczy Paulina Cygler, koordynatorka Działu Rekrutacji i Rozwoju Pracowników w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce coraz częściej szuka rodziców zastępczych. Chodzi o osoby gotowe do opieki nad opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. W ubiegłym roku do Wiosek SOS w całej Polsce trafiło 65. nowych małych podopiecznych. To niemal dwa razy więcej niż w 2021 roku. Jednocześnie Stowarzyszenie tworzy kolejne placówki interwencyjne, a to zwiększa możliwości przyjęcia dzieci. Powstały też miejsca interwencyjne w Przystani w Siedlcach. To wszystko przekłada się na wzrost przyjęć.

Rodzicami SOS mogą zostać:

osoby samotne lub małżeństwa,

osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci,

osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino).

Kandydaci na wychowawców pełniących rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci.

Wszyscy kandydaci przechodzą odpowiednie szkolenie praktyczne i teoretyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu wychowawcy w SOS Wiosce Dziecięcej oraz kurs PRIDE (lub inny zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) dający uprawnienia do bycia rodzicem zastępczym lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.