Kanister w ręku, kask na głowie. Interwencja policji przed ważnym budynkiem w Warszawie

RMF24

Starszy mężczyzna z kanistrem paliwa próbował wedrzeć się do budynku mieszczącego kilka ministerstw na Nowym Świecie w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM. Został zatrzymany przez policjantów.

Mężczyzna z kanistrem paliwa próbował wejść do budynku w Warszawie, w którym mieści się kilka ministerstw. Policjantów wezwał pracownik ochrony budynku. Zgłosił, że do wewnątrz próbuje wejść dziwnie zachowujący się człowiek.

Na głowie miał kask motocyklowy, a ze sobą 5-litrowy pojemnik z nieznaną substancją. Trudno było się z nim porozumieć.

Interweniował policyjny patrol. Wezwano też pogotowie ratunkowe. Okazało się, że w kanistrze jest łatwopalna substancja. 71-latek nie stawiał oporu. W asyście policjantów został przewieziony do szpitala na badania. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz motywy jego zachowania.