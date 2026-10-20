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Kanister w ręku, kask na głowie. Interwencja policji przed ważnym budynkiem w Warszawie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (12:59)

Starszy mężczyzna z kanistrem paliwa próbował wedrzeć się do budynku mieszczącego kilka ministerstw na Nowym Świecie w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM. Został zatrzymany przez policjantów.

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Kanister w ręku, kask na głowie. Interwencja policji przed ważnym budynkiem w Warszawie
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Mężczyzna z kanistrem paliwa próbował wejść do budynku w Warszawie, w którym mieści się kilka ministerstw. Policjantów wezwał pracownik ochrony budynku. Zgłosił, że do wewnątrz próbuje wejść dziwnie zachowujący się człowiek. 

Na głowie miał kask motocyklowy, a ze sobą 5-litrowy pojemnik z nieznaną substancją. Trudno było się z nim porozumieć. 

Interweniował policyjny patrol. Wezwano też pogotowie ratunkowe. Okazało się, że w kanistrze jest łatwopalna substancja. 71-latek nie stawiał oporu. W asyście policjantów został przewieziony do szpitala na badania. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz motywy jego zachowania.


Źródło: RMF FM

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