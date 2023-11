To był pracowity dzień dla stołecznych policjantów. W ramach akcji „PRZEWOZY 2023” przeprowadzili kontrolę kierowców, którzy świadczą usługi związane z przewozem osób. Funkcjonariusze wykryli szereg nieprawidłowości.

/ Komenda Stołeczna Policji /

Łącznie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z pomocą straży granicznej i przedstawicieli ratusza skontrolowali 26 pojazdów oraz ich kierowców. Wystawiono 29 mandatów, m.in za brak licencji (8 mandatów), źle oznakowany pojazd (8 mandatów) czy prowadzenie auta bez uprawnień (2 mandaty). Zatrzymano 4 dowody rejestracyjne.

Ponadto 5 osób zostało zatrzymanych za nielegalny pobyt na terenie naszego kraju. Stwierdzono także 1 przypadek podrobionego prawa jazdy i 1 przypadek podrobionej licencji.

"PRZEWOZY 2023"

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji realizują działania w ramach "PRZEWOZY 2023", których celem jest przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób świadczących lub pośredniczących przy wykonywaniu usług transportowych związanych z przewozem osób. Sprawdzają legalność wykonywania usług transportowych pod kątem posiadanych uprawnień, w szczególności wymaganych dokumentów do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego. Kontrolują także stan techniczny oraz oznaczenie i dodatkowe wyposażenie, przewidziane dla pojazdów wykonujących przewóz drogowy.

Kontrole przeprowadzane są co najmniej 4 razy w miesiącu (kilkadziesiąt w skali roku). "Wyrywkowe" kontrole prowadzą w okolicach dworców PKP, PKS oraz przy lotniskach. Nieprawidłowości, jakie wykrywają podczas tych czynności, dotyczą zarówno wykonywania tego rodzaju transportu przez podmioty do tego nieupoważnione, jak i wprowadzania w błąd potencjalnych pasażerów, co do zakresu prowadzonej działalności, poprzez "podszywanie się" pod legalnych przewoźników.