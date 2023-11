„Nie zrezygnowałem z mandatu europosła. Mandat został automatycznie wygaszony, kiedy zdobyłem mandat do Sejmu RP. To jest zasługa wyborców z województwa lubelskiego, którym bardzo serdecznie dziękuję za to, że oddali na mnie głos. A jeśli chodzi o pana Włodzimierza Karpińskiego, to pan Karpiński ma prawo do tego mandatu, ma prawo go przyjąć. Nie jest osobą skazaną” – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i RMF24 Krzysztof Hetman. Wygaszenie jego mandatu prowadzi do tego, że miejsce w Parlamencie Europejskim może dostać Włodzimierz Karpiński, który w tej chwili jest w areszcie.