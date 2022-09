W niedzielę odbędzie się 14. edycja Biegu Ursynowa pod hasłem "Yes, I KEN". Biegacze będą rywalizować na pięciokilometrowej trasie wytyczonej na zamkniętej alei Komisji Edukacji Narodowej. Wystąpią utrudnienia w ruchu. Start biegu o godzinie 10:00.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę odbędzie się 14. edycja Biegu Ursynowa pod hasłem "Yes, I KEN". Biegacze wystartują o godz. 10. Będą rywalizować na pięciokilometrowej trasie wytyczonej na al. Komisji Edukacji Narodowej. Aleja zostanie zamknięta na czas wydarzenia.

Trasa biegu będzie prowadzić w pętli od ul. Płaskowickiej do skrzyżowania z ul. Surowieckiego i Bartoka, ze startem i metą zlokalizowanymi na wysokości Urzędu Dzielnicy Ursynów.

O godz. 8:00 zamknięty zostanie pierwszy fragment al. KEN. Będzie to zachodnia nitka (po stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów) na odcinku od Gandhi do Płaskowickiej (bez ronda Krahelskiej). Całkowite zamknięcie obu jezdni al. KEN na odcinku od ronda Krahelskiej (bez tego skrzyżowania) do ul. Bartoka (ze skrzyżowaniem) nastąpi o godz. 9:30.

Około godz. 11:00 planowane jest wznowienie ruchu na tej arterii, z wyjątkiem jezdni przy urzędzie (zachodniej) pomiędzy Gandhi a Płaskowickiej. Tu ruch zostanie przywrócony ok. godz. 11:30. Rondo Krahelskiej pozostanie otwarte przez cały czas trwania imprezy.

W związku z Biegiem Ursynowa, objazdami kursować będą autobusy linii: 136, 148, 179, 185, 193, 209, 239, 263, 503, 715 i 737.