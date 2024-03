Zwłoki 68-letniego mężczyzny odnaleziono w piątek wieczorem w jednym z mieszkań w Chojnicach (Pomorskie). Policjanci zatrzymali 35-latka, który może mieć związek ze śmiercią poszkodowanego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała policja, w piątek ok. godz. 15.00 funkcjonariusze z Chojnic przyjechali do jednego z mieszkań na terenie miasta. To tam znaleziono ciało 68-letniego mężczyzny.

Tego samego dnia w Gdyni ok. godziny 21.30 policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który - jak ustalono - może mieć związek ze śmiercią mieszkańca Chojnic.

Policjanci pracują nad sprawą, przesłuchują świadków oraz ustalają okoliczności tego zdarzenia. Zatrzymany mężczyzna przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do dyspozycji prokuratora – poinformowała rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, komisarz Karina Kamińska.

Ciało 68-latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które wyjaśnią co było bezpośrednią przyczyną zgonu.