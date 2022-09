Policjanci zatrzymali dwie kobiety i mężczyznę, którzy zwabili do mieszkania 19-latkę. Znieważali i pobili kobietę. Pokrzywdzona zgłosiła się do komisariatu w Gdyni - Oksywiu mimo wcześniejszych gróźb, że jeśli to zrobi, sprawcy ją zabiją.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 19-latka poinformowała policjantów, że została zwabiona do mieszkania swojej znajomej, gdzie była przetrzymywana i uniemożliwiono jej wyjście. Funkcjonariusze ustalili, że dwie kobiety: 24-latka i 34-latka oraz 31- letni mężczyzna znęcali się i bili pokrzywdzoną. W wyniku szybkiej interwencji policjanci zatrzymali podejrzanych o te czyny. Usłyszeli oni zarzuty pozbawienia wolności, stosowania gróźb, znieważenia i pobicia, a jedna z kobiet spowodowania obrażeń ciała - poinformowała RMF24 rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk. Ani prokuratura ani policja nie udzielają szczegółowych informacji na temat tego zdarzenia. Obrażenia, jakie odniosła pokrzywdzona została zakwalifikowane, jako naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. Podejrzani nie przyznają się do winy. Tłem zajścia miał być osobisty konflikt między pokrzywdzoną a jedną z kobiet. Będziemy weryfikować, czy rzeczywiście tak było - mówiła prok. Wawryniuk. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec kobiet trzymiesięcznego aresztu. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, musiał wpłacić poręczenie majątkowe i ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Za popełnione przestępstwa całej trójce grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zobacz również: Szpital w Wejherowie przyjazny dziecku

