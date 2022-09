Pierwszy raz w 18-letniej historii "Świnki Peppy" w serialu pojawiła się jednopłciowa para. "Przełomowy moment nastąpił podczas odcinka zatytułowanego "Families", który został wyemitowany na Kanale 5 w Wielkiej Brytanii we wtorek" - informuje CNN.

Jak informuje CNN, w krótkiej scenie koleżanka z klasy Peppy, Penny Polar Bear, opowiada o swoich dwóch mamach i o tym, co czyni każdą z nich wyjątkową.

Odcinek podzielił widzów

Jestem Penny Polar Bear. Mieszkam z mamą i drugą mamusią. Jedna mama jest lekarzem, a jedna gotuje spaghetti. Uwielbiam spaghetti - mówi Penny, rysując zdjęcie swojej rodziny - dwóch niedźwiedzi polarnych w sukienkach.

Odcinek podzielił widzów. Podczas gdy wielu z zadowoleniem przyjęło włączenie do opowieści jednopłciowej pary, niektórzy nie poparli wprowadzenia pary tej samej płci.

Brytyjska organizacja ochronna Safe Schools Alliance napisała na Twitterze: "Naprawdę miło widzieć odpowiednią do wieku reprezentację par tej samej płci z Penny i jej dwiema mamusiami". Inny widz napisał na Twitterze: "To koniec fenomenu Świnki Peppy. Co za wstyd. Edukacja, a nie indoktrynacja" - podaje CNN.

Jak podkreśla CNN, emitowana w 180 krajach i tłumaczona na 40 języków "Świnka Peppa" stała się światowym fenomenem od czasu, gdy w 2004 roku trafiła na ekrany. Franczyza ma zabawki, linie odzieży, a nawet własną atrakcję turystyczną: Peppa Pig World.

CNN skontaktowało się z Entertainment One, kanadyjską firmą produkcyjną stojącą za serialem, w celu uzyskania komentarza w tej sprawie.

Petycja w sprawie Świnki Peppy

W 2019 roku powstała petycja wzywająca autorów "Świnki Peppy" do włączenia do serialu jednopłciowej pary.

Dzieci oglądające Świnkę Peppę są w wieku podatnym na wpływy, a wykluczenie rodzin tej samej płci nauczy je, że tylko rodziny z jednym rodzicem lub dwoma rodzicami różnej płci są normalne. Oznacza to, że dzieci rodziców tej samej płci mogą czuć się wyobcowane przez Świnkę Peppę, a inne dzieci mogą być bardziej skłonne do znęcania się nad nimi, po prostu z powodu ignorancji. "Świnka Peppa" służy nie tylko rozrywce, dzieci uczą się z niej - czytamy w treści petycji.