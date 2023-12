Do 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Kościerzyny, który od dłuższego czasu psychicznie i fizycznie znęcał się nad swoimi dziećmi: 3-letnim i 7-letnim. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. O jego losie zdecyduje sąd.

/ KPP Kościerzyna / Policja

O tym, co dzieje się w domu postanowiła powiedzieć matka dzieci. 28-latka przyszła do Komendy Powiatowej Policji i zgłosiła, że jej partner życiowy znęcał się fizycznie i psychicznie nad ich dziećmi. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 34-latka i osadzili go w policyjnym areszcie.

Śledczy ustalili, że mężczyzna znęcał się nad małymi dziećmi, a zgromadzone dowodowy pozwolił na postawienie podejrzanemu zarzutu znęcania się nad małoletnimi.

Policjanci przypominają, że przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy.

Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, powiadom Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadzwoń! 0-22 668 70 00 to specjalny numer telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia.