Przez ponad 3 miesiące ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku będzie na znacznym odcinku jednokierunkowa. Powód? Prace przy budowie zbiornika retencyjnego. Miasto apeluje do mieszkańców, by przygotowali się na nie i zaplanowali swoje podróże.

Ul. Jaśkowa Dolina / Stanisław Pawłowski, RMF FM / RMF FM

Ul. Jaśkowa Dolina to ważna arteria łącząca górny taras Gdańska z centrum Wrzeszcza, z której codziennie korzystają tysiące mieszkańców zarówno o poranku jak i w szczycie popołudniowym. Wprowadzane zmiany mają związek z kolejnym etapem prac przy budowie zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina.

Od 18 marca do 30 czerwca trwać mają prace związane z przebudową sieci podziemnych pod ulicą, kanalizacji deszczowej i włączenia jej do zbiornika. Dzisiaj miasto przekazało szczegóły związane przede wszystkim z ruchem drogowym.

Co się zmieni?

Początkowo planowano, by ruch w trakcie prac odbywał się wahadłowo, ale pomysł przepadł, bo wyliczenia pokazały, że skutkowałby paraliżem komunikacyjnym. Dlatego Jaśkową Doliną od wysokości ul. Na wzgórzu jechać będzie można tylko w górę. Ruch w dół, od ronda Pana Cogito, będzie odbywał się ulicami Wileńską i Migowską, do ulicy Na Wzgórzu, którą będzie można wrócić już do dwukierunkowego fragmentu ulicy Jaśkowa Dolina.

Przygotować trzeba też się na przenalizowanie swojej trasy komunikacją zbiorową, bo tu trzeba wspomnieć o zmianie przebiegu komunikacji i dodatkowych przystankach na ul. Migowskiej - miejska inżynier ruchu Agata Lewandowska.