Zaskakujące odkrycie przy modernizacji torów. Utrudnienia w ruchu

RMF24

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Przed godz. 8 w niedzielę wznowiono ruch pociągów przez stację Gdańsk Wrzeszcz – poinformowało PKP Intercity. Utrudnienia w kursowaniu pociągów mogą się utrzymywać jeszcze przez kilka godzin.

Ruch pociągów w rejonie stacji był wcześniej wstrzymany z powodu wykopania niewybuchu z czasów II wojny światowej podczas prac modernizacyjnych torów.

Wprowadzone było m.in. wzajemne honorowanie biletów przez przewoźników PKP Intercity, Polregio oraz ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni.

PKP Intercity apeluje o śledzenie bieżących informacji na stronie intercity.pl oraz komunikatów na stacjach.