Zaskakujące odkrycie przy modernizacji torów. Utrudnienia w ruchu
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Przed godz. 8 w niedzielę wznowiono ruch pociągów przez stację Gdańsk Wrzeszcz – poinformowało PKP Intercity. Utrudnienia w kursowaniu pociągów mogą się utrzymywać jeszcze przez kilka godzin.
Ruch pociągów w rejonie stacji był wcześniej wstrzymany z powodu wykopania niewybuchu z czasów II wojny światowej podczas prac modernizacyjnych torów.
Wprowadzone było m.in. wzajemne honorowanie biletów przez przewoźników PKP Intercity, Polregio oraz ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni.
PKP Intercity apeluje o śledzenie bieżących informacji na stronie intercity.pl oraz komunikatów na stacjach.