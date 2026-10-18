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Zaskakujące odkrycie przy modernizacji torów. Utrudnienia w ruchu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (09:02)

Przed godz. 8 w niedzielę wznowiono ruch pociągów przez stację Gdańsk Wrzeszcz – poinformowało PKP Intercity. Utrudnienia w kursowaniu pociągów mogą się utrzymywać jeszcze przez kilka godzin.

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Zaskakujące odkrycie przy modernizacji torów. Utrudnienia w ruchu
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Ruch pociągów w rejonie stacji był wcześniej wstrzymany z powodu wykopania niewybuchu z czasów II wojny światowej podczas prac modernizacyjnych torów. 

Wprowadzone było m.in. wzajemne honorowanie biletów przez przewoźników PKP Intercity, Polregio oraz ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni.

PKP Intercity apeluje o śledzenie bieżących informacji na stronie intercity.pl oraz komunikatów na stacjach.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Gdańsk

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