14 zarzutów usłyszał 26-latek, którego zatrzymano w związku z podpaleniami aut w Słupsku. Młody mężczyzna przyznał się do winy. Do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie go na 3 miesiące.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / KMP Słupsk / Zarzuty przedstawione 26-latkowi dotyczą podpalenia 21 samochodów. Policjanci sprawdzają, czy mężczyzna ma związek również z innymi podpaleniami w Słupsku i innych miejscowościach. Policja nie informuje o tym, czy i jakie wyjaśnienia złożył mężczyzna. Nie odnosi się też do motywów jego działania. 26-latek jeszcze dziś doprowadzony zostać ma do Prokuratury Rejonowej w Słupsku, gdzie także usłyszeć ma zarzuty. Policja przekazała śledczym zgromadzone przez siebie materiały i to na nich opierać będą się prokuratorzy. Funkcjonariusze wnioskują do nich także o formalne wszczęcie śledztwa w sprawie serii pożarów, a także zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. 26-latka zatrzymano w nocy z wtorku na środę na poznańskim lotnisku. To, że właśnie on może być podpalaczem, ustalono m.in. na podstawie nagrań z monitoringu. W poniedziałek informowaliśmy o serii powiązanych ze sobą pożarów aut. W Słupsku w nocy spłonęło lub zostało uszkodzonych w sumie 9 samochodów. Nikt nie został poszkodowany. Do zbadania sprawy została powołana specjalna grupa funkcjonariuszy. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Zobacz również: Podpalenia aut w Słupsku. 26-latek zatrzymany