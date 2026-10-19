Zapceń - tak wygląda najpiękniejsza wieś Pomorza. Ogłoszono wyniki konkursu

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Zapceń w gminie Lipnica zdobył tytuł najpiękniejszej wsi Pomorza w tegorocznej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska 2026. Oprócz zaszczytnego tytułu mieszkańcy mogą cieszyć się nagrodą w wysokości 30 tysięcy złotych. Poznaliśmy także najpiękniejsze zagrody regionu oraz wsie, które zdobyły wyróżnienia. Sprawdź, kto znalazł się w gronie zwycięzców.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Konkurs Piękna Wieś Pomorska to już ponad trzy dekady tradycji i promocji najlepszych wzorców działania lokalnych społeczności. Przez 33 lata poznaliśmy blisko 300 miejscowości z każdego zakątka regionu.

Zapceń w gminie Lipnica zdobył tytuł najpiękniejszej wsi Pomorza w tegorocznej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska 2026 (fot. RMF FM/Stanisław Pawłowski)

Zapceń – zwycięzca, o którym usłyszało całe Pomorze

W tegorocznym, wojewódzkim etapie konkursu rywalizowało 13 wsi. Komisja odwiedziła każdą z nich, rozmawiała z mieszkańcami i oceniała nie tylko wygląd miejscowości, ale także zaangażowanie lokalnej społeczności. Ostatecznie tytuł najpiękniejszej wsi Pomorza 2026 trafił do Zapcenia w gminie Lipnica.

Komisja doceniła nie tylko estetykę i porządek, ale przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości oraz wzorowe zagospodarowanie przestrzenne.

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Zapceń w gminie Lipnica zdobył tytuł najpiękniejszej wsi Pomorza w tegorocznej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska 2026 (fot. RMF FM/Stanisław Pawłowski)

Kto jeszcze znalazł się na podium?

Drugie miejsce i 20 tysięcy złotych trafiło do Połchowa w gminie Puck, a trzecie – wraz z nagrodą 10 tysięcy złotych – do Ulkowych w gminie Pszczółki. Przyznano także trzy wyróżnienia dla miejscowości: Charzykowy (gm. Chojnice), Bytonia (gm. Zblewo) oraz Stefanowo (gm. Liniewo).

Konkurs Piękna Wieś Pomorska to także rywalizacja o tytuł najpiękniejszej zagrody. W tym roku komisja oceniła 10 gospodarstw. Zwyciężyli Alina i Wiesław Osowscy z Pawłowa (gm. Chojnice), którzy już 19 lat temu zdobyli drugie miejsce w tej samej kategorii. Drugą lokatę zajęli Aleksandra i Piotr Derc z Połchowa, a trzecie miejsce oraz 3 tysiące złotych przypadło Marioli i Andrzejowi Lis z Żukowa.

Wyróżnienia otrzymali: Marta i Adam Płaza z Gołębiewka, Bożena i Wojciech Gliszczyńscy z Konitopu oraz Justyna Górniak z Pietrzwałdu. Każdy z wyróżnionych otrzymał dyplom i nagrodę w wysokości tysiąca złotych.

Zapceń w gminie Lipnica zdobył tytuł najpiękniejszej wsi Pomorza w tegorocznej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska 2026 (fot. RMF FM/Stanisław Pawłowski)