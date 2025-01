Z powodu zamknięcia mostu Siennickiego w Gdańsku od piątku wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Na Przeróbkę i Stogi nie będą dojeżdżały tramwaje – poinformował urząd miasta. Urząd Morski w Gdyni powiadomił z kolei o zamknięciu toru wodnego pod mostem.

W piątek wieczorem zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej po zamknięciu mostu Siennickiego w Gdańsku.

Zostanie on zamknięty na około 2 lata ze względu na zły stan techniczny. Obok mostu wantowego jest jedyną drogą, jaką m.in. mieszkańcy gdańskich dzielnic Stogi i Przeróbka mogą dostać się do centrum miasta i z powrotem.

Objazdy dla kierowców

Od piątku wieczorem kierowcy będą mogli korzystać z objazdów ul. Głęboką, Elbląską, Trasą Sucharskiego, mostem wantowym i Lenartowicza.

Dla celów obsługi transportowej gdańskiego portu zalecanym objazdem będzie wykorzystanie Trasy Sucharskiego i tunelu pod Martwą Wisłą.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od piątku od godz. 20 na Przeróbkę i Stogi nie dojadą tramwaje, które do tej pory przejeżdżały przez most Siennicki.

Ostatnim przystankiem dla tramwajów jadących ze Śródmieścia Gdańska (w kierunku Przeróbki i Stogów) będzie przystanek Głęboka. Powstanie tam nowy przejazd na torowisku umożliwiający zawracanie tramwajów.

Na trasie Śródmieście SKM - Przeróbka - Stogi - Stogi Plaża kursować będą autobusy linii zastępczej T8. Przystankiem końcowo-początkowym dla tej linii będzie przystanek tymczasowy Głęboka 91 (tuż za skrzyżowaniem z ul. Siennicką).

Mieszkańcy dzielnicy Przeróbka będą mogli korzystać z dotychczasowych linii 106, 111 i 138, które będą częściej kursować.

Po godz. 22 most będzie już zamknięty - także dla pieszych, rowerzystów i samochodów.

Miasto poinformowało, że powstanie kładka dla pieszych, ale nie wiadomo jeszcze kiedy. Rozmawiałam z koleżanką, która tu mieszka, że zamykają most, a chciałyśmy się spotkać. No to ja teraz nie wiem, jak tu dostać się do niej - mówiła reporterowi RMF FM Stanisławowi Pawłowskiemu jedna z mieszkanek Gdańska.

Ruch żeglugowy wstrzymany

Rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska poinformowała, że w związku z decyzją Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o wyłączeniu obiektu z ruchu, w piątek o godz. 22 do odwołania nastąpi zamknięcie ruchu żeglugowego pod mostem Siennickim.

Wystawione zostało specjalne oznakowanie nawigacyjne, a użytkownicy powiadomieni w drodze ostrzeżenia nawigacyjnego. Ruch żeglugowy na akwenie Martwej Wisły za mostem Siennickim zostanie skierowany przez Górki Zachodnie - Wisłę Śmiałą. Kapitanat portu będzie aktualizował pojawiające się ostrzeżenia nawigacyjne i wiadomości żeglarskie - dodała Kierzkowska.



Jak podał gdański magistrat, most Siennicki musi zostać całkowicie zamknięty. Badania ekspertów z Politechniki Gdańskiej wykazały, że jego stan się pogarsza. Przyczółki mostu zaczynają się przesuwać, co grozi osunięciem konstrukcji.

Remont mostu potrwa około dwóch lat. Władze miasta szacują, że będzie kosztował ok. 30 mln zł.