Wbrew zapowiedziom miasta nie zostało dziś otwarte skrzyżowanie ul. 3 Maja i Nowe Ogrody. Tworzą się duże korki w tej części miasta.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Od dziś do 8 stycznia kierowcy mieli korzystać ze wszystkich pasów jezdni na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Nowe Ogrody. To w związku z planowanym zawieszeniem prac w okresie świąteczno-noworocznym.

W dalszym ciągu do jednego pasa ruchu zwężona jest ul. Nowe Ogrody w kierunku Huciska, a kierowcy jadący od strony Dworca PKS mają możliwość skrętu jedynie w prawo w ul. Nowe Ogrody.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Największe korki tworzą się na ul. Hucisko i na ul. Kartuskiej.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przyznano nam, że w komunikacie wysłanym do mediów doszło do pomyłki. Zabrakło tam bowiem informacji o godzinie otwarcia skrzyżowania, a to planowane było dopiero na popołudniowe.

W komunikacie napisano wprost, że skrzyżowanie będzie otwarte od 23 grudnia, co można było zrozumieć jako cały dzień, a nie dopiero godziny po szczycie komunikacyjnym.

Zmiany w organizacji ruchu związane są z budową odwodnienia na skrzyżowaniu.

Zakorkowane skrzyżowanie Stanisław Pawłowski / RMF FM

Autor: Stanisław Pawłowski