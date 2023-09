Na autostradzie A1 w Swarożynie patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do rutynowej kontroli ciężarówkę z naczepą. Inspektor, po wejściu do kabiny ciężarówki, zauważył rozsypany proszek i szklaną lufkę między fotelami. Kierowca potwierdził, że to narkotyk i przyznał, że kilka godzin wcześniej go zażył.