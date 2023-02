​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody w Bałtyku oraz na Żuławach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Alert dotyczy Wybrzeża Wschodniego, Zatoki Gdańskiej oraz Zlewni Zalewu Wiślanego do Nogatu.

"W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego i wysokim napełnieniem Bałtyku (528 cm - stan na sobotę) wzdłuż Wybrzeża przewidywane są wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, miejscami powyżej stanów alarmowych" - alarmują hydrolodzy IMGW.

Wskazują również, że prognozowane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych na Zalewie Wiślanym i Żuławach.

Alert dla Wybrzeża Wschodniego i Zatoki Gdańskiej obowiązuje od soboty do niedzieli do godz. 8. Natomiast ostrzeżenie dotyczące Żuław obowiązuje do niedzieli do godz. 10. Drugi stopień (średni) jest wydawany, gdy hydrolodzy informują o wysokim stanie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.