Uszkodzenia nóg podczas korzystania z jednej z atrakcji w wesołym miasteczku doznał 45-latek we Władysławowie w Pomorskiem. Pucka policja poinformowała w czwartek, że mężczyzna trafił do szpitala.

We wtorkowe popołudnie w lunaparku we Władysławowie 45-latek doznał uszkodzenia nóg podczas korzystania z jednej z atrakcji.

Mężczyzna został ranny, siedząc na krzesełku jednej z karuzeli. Z obrażeniami nóg został przetransportowany do szpitala.

Pucka policja poinformowała w czwartek, że po zdarzeniu w wesołym miasteczku pracowali policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady. Ustalano świadków wypadku.

Teraz mundurowi - pod nadzorem prokuratora - będą ustalać, czy doszło do "nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia". Grozi za to do roku więzienia.

"W parku rozrywki każda atrakcja jest dokładnie opisana. Przed korzystaniem z rozrywek oferowanych przez park należy sprawdzić, jakie ograniczenia wiekowe bądź wzrostowe obowiązują na terenie obiektu. Dokładnie czytajmy regulamin parku oraz instrukcje obsługi urządzeń. Dopytujmy pracowników obsługi. Odwiedzając lunapark, nie zapomnijmy również o odpowiednim stroju. Ubranie nie powinno krępować naszych ruchów. Dobrze sprawdzi się obuwie z antypoślizgową podeszwą" - zaapelowali policjanci do wszystkich spędzających ostatnie dni wakacji nad morzem.