Trzebiatkowa została dziś ogłoszona zwyciężczynią tegorocznej edycji plebiscytu Piękna Wieś Pomorska. Budżet miejscowości w gminie Tuchomie, która ma niespełna 500 mieszkańców, powiększy się dzięki temu o 30 tysięcy złotych.

Gala wręczenia nagród w konkursie Piękna Wieś Pomorska / fot. Karol Stańczak / Materiały prasowe

Konkurs Piękna Wieś Pomorska odbył się w tym roku już po raz 29. To wyjątkowy konkurs, dzięki któremu możemy zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniają się nasze, pomorskie wsie. To dzięki niemu łamiemy stereotypy, że wieś odstaje od miast - mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Udowadniamy, że dobre miejsce do życia to nie tylko duże miasta - dodał.

Pierwsze miejsce i zaszczytny tytuł najpiękniejszej pomorskiej wsi zdobyła Trzebiatkowa. To mała miejscowość znajdująca się w gminie Tuchomie w powiecie bytowskim. Doceniona została m.in. aktywność mieszkańców, dbałość o otoczenie i znajdującą się we wsi infrastrukturę rekreacyjną czy wypoczynkową.

Prezentacja wsi Trzebiatkowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / Materiały prasowe

Srebrny Laur otrzymała wieś Gostomko z gminy Lipusz. "Gostomko to niewielka miejscowość, ale bardzo zadbana. Są tu liczne starodrzewa, a przez wieś przebiega zielony szlak turystyczny kręgów kamiennych" - czytamy w opisie wsi. Tym, co ją wyróżnia, jest prężnie działająca rada sołecka organizująca liczne festyny i spotkania na miejscowym boisku.

Trzecie miejsce zajęła wieś Rakowiec w gminie Kwidzyn. Można tam znaleźć liczne zabytki, np. myśliwski dwór z XVIII wieku. Wieś jest skanalizowana, a na dachach wielu budynków zobaczyć można panele fotowoltaiczne.

Dodatkowe wyróżnienia otrzymały wsie: Miechucino (gmina Chmielno), Sokole (gmina Czarne) oraz Zduny (gmina Starogard Gdański).

Reporter RMF FM Kuba Kaługa pytał sołtyskę Trzebiatkowej o atuty tej wsi. Mamy piękne aleje lipowe, mamy piękne jeziora z pomostem, wioska jest piękna, dużo zieleni. Mamy piękny amfiteatr, w którym odbywają się imprezy plenerowe - wyliczała Małgorzata Czekała.

Nagroda dla najpiękniejszej zagrody

Zwycięzcy w kategorii "najpiękniejsza zagroda" / fot. Karol Stańczak / Materiały prasowe

Drugą konkursowa kategorią jest najpiękniejsza zagroda. W tym roku tytuł miss oraz 5 tys. zł. zdobyła zagroda Iwony i Jarosława Kosiedowskich z Zalesia w gminie Brusy. Na drugim stopniu podium uplasowała się zagroda Katarzyny i Dariusza Kotłowskich z Linii w gminie Linia, a na trzecim zagroda Ireny Paleń-Kot z miejscowości Laski w gminie Nowy Staw.

Komisja przyznała również trzy wyróżnienia po tysiąc zł, które otrzymały zagrody z: Łobzowa (gmina Kołczygłowy), Szczodrowa (gmina Skarszewy) i Liniewa (gmina Liniewo).