„Wojownik wierny ideałom”. Krzysztof Wyszkowski z Orderem Orła Białego

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Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Orderem Orła Białego Krzysztofa Wyszkowskiego. Działacz opozycji antykomunistycznej został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem w czasie uroczystości w Gdańsku upamiętniających 46. rocznicę Porozumień Sierpniowych.

Krzysztof Wyszkowski otrzymał Order Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski” oraz za „osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej”.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Wyszkowski - „mimo że był inwigilowany, straszony, aresztowany, internowany przez 14-15 lat swojej służby wolności i „Solidarności” - służył tylko jednemu panu i nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa”.

Za tę niezłomność, Krzysztof, z głębi serca Ci dziękuję - powiedział.

To wojownik z całą pewnością wierny swoim ideałom, tym, które niesie od lat 70., zasłużony dla Polski, także po roku 1989 jako doradca wspaniałego premiera Jana Olszewskiego - zaznaczył prezydent Nawrocki.

Krzysztof Wyszkowski to weredyk, który wypowiada (...) swoje przekonania w sposób zdecydowany, bezpośredni, nieznoszący kompromisu - podkreślił. Dodał, że bez takich osób „Solidarność by nigdy nie powstała”.

Karol Nawrocki i Krzysztof Wyszkowski (fot. Adam Warżawa) / PAP

Dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta Piotr Oleńczak podkreślił, że to antykomunistyczny działacz niepodległościowy w czasach PRL, rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa od 1975 roku, współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej.