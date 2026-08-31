„Podpalą Polskę, Europę i świat”. Lech Wałęsa ostrzega

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Lech Wałęsa - były prezydent i legendarny lider "Solidarności" - w 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych złożył wieniec przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że demokratyczna opozycja nie była przygotowana do wielkiego zwycięstwa sprzed lat. Mówił też o potrzebie ratowania demokracji i jednocześnie zdefiniowania jej na nowo. „Co to dzisiaj macie, demokrację? No, nie żartujcie” - stwierdził w swoim niepodrabialnym stylu.

Wałęsa: Pomęczmy się jeszcze trochę

Lech Wałęsa podziękował swoim zwolennikom za wytrwałość. Przypomniał też swoje słowa sprzed lat: „Przynieśliście mnie na ramionach, a przyjdzie czas, że będą we mnie i was rzucać kamieniami”.

Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani – stwierdził były prezydent. Osoby, które podważają triumf „Solidarności”, nazwał „wrogami i głupcami”.

Mądrość prędzej czy później zwycięży. Pomęczmy się jeszcze trochę, a będziemy widoczni i doceniani za wielkie zwycięstwo, jakie w latach 80. osiągnęliśmy – powiedział były przywódca „Solidarności".

Były prezydent RP Lech Wałęsa, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz były prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz (fot. Adam Warżawa) / PAP

Wałęsa: Nie ma wspólnego mianownika

Wałęsa wykluczył możliwość odbudowy „Solidarności” w jej dawnym kształcie z powodu braku wspólnego celu. Dodał, że choć w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej może powstać podobna inicjatywa, nie będzie ona tak duża, ponieważ obecnie „klimat zjednoczeniowy nie istnieje”.

Nie ma wspólnego mianownika, a w liczniku mamy różne interesy i narodów, i jednostek – ocenił obrazowo.

Były prezydent powtórzył swój wielokrotnie formułowany postulat, zgodnie z którym podział na lewicę i prawicę powinien być na nowo zdefiniowany. To samo jego zdaniem powinno się zrobić z demokracją.

Co to dzisiaj macie, demokrację? No, nie żartujcie. To jest demokracja na wysokości Churchilla – zauważył.

Zdaniem Wałęsy demokrację trzeba dziś uratować, bo to, jak zachowują się społeczeństwa, jest jej odwrotnością. W demokracji było założenie - najmądrzejsi, najbardziej uczciwi będą zajmować największe stanowiska. Czy tak jest - nie - mówił laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Musimy zacząć ratować demokrację. To jest możliwe, to nie jest trudne. Inaczej społeczeństwa odejdą od nas. To jest niebezpieczne, bo nam podpalą Polskę, Europę i świat. Taka jest rzeczywistość obecnych czasów – przekonywał Wałęsa.

Dziś w Gdańsku odbędą się uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowały miasto i Europejskie Centrum Solidarności, osobne – NSZZ „Solidarność” z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.