W weekend pogoda na Pomorzu nie będzie sprzyjała opalaniu się i kąpielom w akwenach wodnych. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Natomiast termometry wskażą od 19 do 24 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę nad otwartym morzem będzie ok. 20 stopni Celsjusza w Łebie i Helu. W Trójmieście termometry wskażą ok. 25 stopni. W całym województwie prognozowane są przejściowe opady deszczu.

Nieco niższa temperatura będzie w niedzielę. W Helu i we Władysławowie termometry wskażą ok. 19 stopni, w Gdańsku i w Gdyni ok. 23 stopni. Podobnie jak w sobotę - spodziewane jest częściowe zachmurzenie i opady deszczu.



Wypoczywającym na Pomorzu w weekend bardziej niż parawany i olejki do opalania przydadzą się kurtki przeciwdeszczowe i parasole.