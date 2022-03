Do Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Gdyni dotarły systemy teleinformatyczne, o które miasta wnioskowało do Ministerstwa Cyfryzacji. To pozwoli na sprawniejsze nadawanie numerów PESEL mieszkańcom Ukrainy.

Zdjęcie ilustracyjne / krakow.pl / Dodatkowy sprzęt w Gdańsku umożliwi dwukrotne zwiększenie liczby nadawanych nr PESEL dla uchodźców. Najwięcej nowych stanowisk pojawi się w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Wilanowskiej. Wprowadzone zostaną zmiany organizacyjne w obsłudze mieszkańców. Od poniedziałku gdański magistrat chce dwukrotnie zwiększyć wydajność nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Ma to być nawet 500 osób dziennie. W Gdańsku z takiej usługi skorzystało już blisko 14 tysięcy osób. 1700 obywateli ma już numer PESEL. Zainteresowanie jest ogromne, stąd potrzebne były nam kolejne systemy teleinformatyczne. Do tej pory mieliśmy ich dostatecznie dużo do obsługi mieszkańców Gdańska, teraz system i liczba urządzeń okazały się niewystarczające - mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta w Gdańsku. Co zmieni się od poniedziałku, 28 marca? Do końca maja obsługa w zakresie dowodów osobistych i meldunków odbywać się będzie w dwóch lokalizacjach w Gdańsku: W Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Partyzantów 74 oraz w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12

dotycząca ewidencji działalności gospodarczej:

w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12

prawa jazdy:

w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Milskiego 1 PESEL dla obywateli Ukrainy w Gdańsku nadawany jest w dwóch lokalizacjach. W Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 na gdańskim Chełmie będzie teraz działać aż 15 stanowisk. W Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34 będzie to osiem stanowisk. To znacznie przyspieszy obsługę obywateli Ukrainy. Do tej pory wydajność naszego urzędu wahała się w granicach 250 obsłużonych osób jednego dnia. Od poniedziałku podwoimy tę liczbę. Będziemy wystawiać nawet 500 numerów PESEL jednego dnia. Nie będzie się to odbywało kosztem obywateli Polski- stąd wprowadzone przez nas zmiany organizacyjne - dodaje Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta w Gdańsku. Do Urzędu Miejskiego w Gdyni także dotarły dodatkowe systemy teleinformatyczne. Sprzęt pozwoli na uruchomienie dodatkowych stanowisk w punkcie Obsługi Mieszkańców w Rivierze oraz w punktach mobilnych. W 10 punktach zbiorowego zakwaterowania są osoby, które mają już wypełnione wnioski i mają zrobione zdjęcia, są gotowe do tego, aby nadać im numer PESEL - mówi Rafał Klajnert dyrektor Urzędu Miasta Gdyni. Gdynia otrzymała 12 nowych stanowisk. Od poniedziałku działać powinny już wszystkie z nich. Ma to potroić liczbę nadawanych nr PESEL dla uchodźców w mieście. Dziś obsługiwanych jest około 160 osób dziennie. W Gdyni nadano ponad tysiąc numerów PESEL. Każdego dnia rozdajemy numerki, rozdaliśmy ich już 900 i do końca przyszłego tygodnia powinniśmy mieć możliwość, aby z takiego systemu zrezygnować i obsługiwać te osoby na bieżąco - dodaje Rafał Klajnert dyrektor Urzędu Miasta Gdyni. autor: Sylwia Kwiatkowska Łaźniak RMF MAXXX Zobacz również: Bezdomni z Gdańska pomagają uchodźcom z Ukrainy

Weekend utrudnień na głównej arterii w Śródmieściu Gdańska

Nieprawidłowości przy sprzedaży prądu. Jest śledztwo po materiałach RMF FM

W weekend poznamy mistrzów Polski w short tracku