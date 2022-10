Na rzece Motława w Gdańsku wywróciła się łódź, na pokładzie której znajdowało się 14 osób. Nie żyją trzy osoby.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku poinformowała, że na rzece Motława wywróciła się łódź Galar. Na jej pokładzie znajdowało się 14 osób. w tym 2 osoby z załogi.

Jak się dowiedział reporter RMF FM Piotr Bułakowski, na kanale portowym jeden ze statków był dopychany do nabrzeża przemysłowego przez trzy holowniki. Drewniana łódź Galar Gdański płynęła obok.

Mimo polecenia jednego z holowników, żeby nie wpływać za holownik, załoga nie dostosowała się do tego. Wpłynęła na wysokie fale i doszło do wywrócenia się jednostki do góry dnem.

Wszyscy wpadli do wody.

Trzy osoby były reanimowane. Niestety jedna zmarła na miejscu, dwie po przewiezieniu do szpitala.

Pierwszej pomocy osobom w wodzie udzieliła załoga innej łodzi turystycznej.

Na miejscu pracowało ponad 20 strażaków.





Autor: Piotr Bułakowski / Stanisław Pawłowski