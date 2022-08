Na gdańskiej plaży stanęła instalacja artystyczna. Wykonana ze starych sieci rybackich wyłowionych z Bałtyku i ze śmieci zebranych z bałtyckich plaży, instalacja pod hasłem "TO TWOJE?" ma zwracać uwagę na problem, jakim jest zanieczyszczenia mórz i oceanów, w tym naszego rodzimego Bałtyku.

Instalacja na plaży / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXXX

Instalacja ma za zadanie edukować społeczeństwo i podkreślać niezwykle ważną rolę recyklingu i upcyklingu (to forma przetwarzania odpadów, w ramach której otrzymujemy produkt o wyższej wartości) plastiku we współczesnym świecie. Instalacja powstała we współpracy z Fundacją MARE.

Są to śmieci, które wyciągnięto z Bałtyku. Najbardziej pospolite, każdy może się z nimi utożsamić - to butelki po wodzie, puszki, okulary słoneczne pozostawione na plaży - opisuje Linda Lemon autorka instalacji.

Instalacja, która znajduje się na gdańskiej plaży w Brzeźnie, ma wymiary 5 metrów szerokości i 2 metry wysokości.

Autorka projektu "TO TWOJE?" to Linda Lemon (właściwie Anna Świerczyńska), absolwentka kierunku Intermedia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Na gdańskiej plaży stanęła instalacja artystyczna. / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXXX

Każdego roku, w skali świata, wytwarzamy ilość plastiku odpowiadającą masie całej ludzkości zamieszkującej naszą planetę. Globalnie, z tego ogromu tworzyw sztucznych, odzyskujemy w procesie recyklingu jedynie 9 proc., a w Unii Europejskiej 32 proc. surowców. To wciąż za mało, bo miliony ton plastikowych odpadów trafiają każdego roku do środowiska naturalnego, w tym także do mórz i oceanów. Problem zanieczyszczeń plastikowych nie może być dłużej ignorowany, a szukanie rozwiązań prawnych i technologicznych powinno być priorytetem, jeśli chcemy dbać o przyszłość ekosystemów oraz o nasze zdrowie - mówi Olga Sarna, Prezeska Fundacji MARE.

Instalację można zobaczyć do końca września 2022 roku na plaży, po prawej stronie Mola w Brzeźnie.

Instalacja wykonana jest ze starych sieci rybackich wyłowionych z Bałtyku i ze śmieci zebranych z bałtyckich plaży / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXXX