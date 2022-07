Gdański ogród zoologiczny poinformował, że na świat przyszła gereza abisyńska. Cechą charakterystyczną tego zagrożonego wyginięciem gatunku małp jest brak kciuków.

O narodzinach zwierzęcia gdański ogród zoologiczny poinformował w mediach społecznościowych, prezentując zdjęcie małpiątka "w czułych objęciach mamy Ludwiczki". Pracownicy zoo poprosili internautów, żeby trzymali mocno kciuki, aby rozwijało się zdrowo i szczęśliwie.

Przedstawicielka ogrodu Malwina Spandowska w rozmowie z miejskim portalem www.gdansk.pl powiedziała, że małpka przyszła na świat 23 czerwca. Jej płeć nie jest jeszcze znana. Ciąża u gerez trwa 170 dni. Młode po narodzinach mają różową skórę i białe futro, które zacznie się wybarwiać w 3-4 miesiącu życia - tłumaczyła.

Stado gerez abisyńskich w gdańskim ogrodzie zoologicznym liczy teraz 9 osobników.



Spandowska w rozmowie z portalem miejskim wskazywała, że narodziny u gerez abisyńskich zdarzają się zwykle raz w roku, a na świat przychodzi jedno młode. Gerezy na wolności występują w centralnej i wschodniej Afryce. Są zwierzętami nadrzewnymi. Zamieszkują wiele typów lasów, często wstępują w lasach wtórnych i zdegradowanych. Są aktywne w dzień. Żyją w grupach liczących od 2 do 10 dorosłych osobników, składających się z jednego samca oraz samic i ich potomstwa.



Gerezy są znane ze swojego donośnego głosu. Do komunikacji wykorzystują wysokie i niskie okrzyki oraz postawę ciała i mimikę. Są zwierzętami roślinożernymi, jedzą głównie liście i owoce.



Dłonie gerezy mają tylko cztery palce - są pozbawione kciuków, co ułatwia szybkie poruszanie się w koronach drzew.



Gerezy są zagrożone wyginięciem. Na wolności są zabijane dla skór, które są używane w tradycyjnych ceremoniach i noszone jako ozdoby przez plemiona afrykańskie.