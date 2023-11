Po ponad dwóch latach prac w czwartek o g. 8.00 rano dla podróżnych otwarty zostanie dworzec kolejowy Gdańsk Wrzeszcz. Przebudowa kosztowała ponad 15 mln zł brutto.

Nowe perony na stacji Gdańsk Wrzeszcz / PKP PLK / Materiały prasowe

Zakończyliśmy wszystkie procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz odbiory z wykonawcą robót - przekazał PAP Bartłomiej Sarna z wydziału współpracy z mediami Polskich Kolei Państwowych.

W czwartek nastąpi otwarcie dworca dla podróżnych. Działały będą m.in. kasy biletowe, ale część lokali w hali będzie się dopiero aranżowała.

Po inwestycji dworzec we Wrzeszczu zyskał nowoczesny i "nieco industrialny" charakter, ponieważ jego elewacja została wykonana ze stali i szkła. Najbardziej reprezentacyjną częścią bryły dworca jest wejście do strefy obsługi podróżnych, gdyż zostało ono zaakcentowane wielkoformatowym przeszkleniem, a także wejście prowadzące bezpośrednio do tunelu na perony. Architekturę nowej bryły dworca nocą podkreśla iluminacja - wskazał Sarna.

Wyjaśnił, że w całkowicie nowy sposób zaaranżowano również przestrzeń obsługi podróżnych. Jest to przestronny, nowocześnie urządzony hol pełniący funkcję poczekalni z kasami biletowymi i dwoma lokalami handlowymi - podał.

W holu pasażerowie znajdą ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

Na dachu budynku znalazła się zieleń, która zajęła prawie 400 m2. Powierzchnię bioaktywną wykonano z gotowych mat wegetacyjnych, składających się z mchów, rozchodników i ziół.

Przedstawiciel PKP zapewnił, że rośliny te są mało wymagające w uprawie oraz odporne na susze. Na dachu oprócz zieleni umieszczono 28 paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania "zielonej energii".

Przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz rozpoczęła się w 2021 roku. Została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to przeszło 15 mln zł brutto.