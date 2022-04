Uniwersytet Gdański udostępnił na rok dwa akademiki, w których schronienie znajdzie prawie 400 uchodźców z Ukrainy. Budynki były wyłączone z użytkowania. Miasto je wyposażyło i przygotowało do zamieszkania.

Uchodźcy z Ukrainy przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

W piątek stosowną umowę podpisali rektor uczelni i prezydent Sopotu - poinformowały władze Uniwersytetu Gdańskiego.



Dziękuję wszystkim służbom za sprawne przywrócenie tych budynków do tymczasowego użytkowania. Porozumienie o współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Urzędem Miasta Sopotu jest jednym z pierwszych wspólnych działań zmierzających do udzielenia pomocy osobom, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy i znalazły się w Sopocie - powiedział cytowany w komunikacie rektor uczelni prof. Piotr Stepnowski.



Na mocy porozumienia uniwersytet nieodpłatnie użyczył miastu dwa domy studenckie: nr 8, przy ul. 1 Maja, i nr 9, przy ul. Bitwy pod Płowcami. Budynki były wyłączone z użytkowania. Sopot zobowiązał się do przygotowania obu obiektów, doprowadzenia do uzyskania wszystkich niezbędnych zgód do tymczasowego wykorzystania, a zwłaszcza wyposażenia ich tak, by mogli w nich jak najszybciej zamieszkać uchodźcy. W budynkach schronienie znajdzie prawie 400 osób.



Kiedyś miasto przekazało grunt uczelni, a teraz uniwersytet odwdzięcza się sercem. Zależy nam na zapewnieniu naszym gościom jak najbardziej godnych warunków życia. Dzięki organizacji miejsc noclegowych w akademikach uniknęliśmy konieczności lokowania naszych gości z Ukrainy np. w dużych salach gimnastycznych - zaznaczył cytowany w komunikacie prezydent Sopotu Jacek Karnowski.



Rzeczniczka prezydenta Sopotu Izabela Heidrich przekazała, że pierwsi goście z Ukrainy już znaleźli schronienie w akademikach.