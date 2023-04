Nowoczesne urządzenia do leczenia chorych na nowotwory dzieci trafiły w piątek do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zakup sprzętu za ok. 300 tys. zł sfinansował TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

/ Adam Warżawa / PAP

"Uzyskujemy wsparcie dla naszych pacjentów onkohematologicznych, dla dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji" – mówił w piątek dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) Jakub Kraszewski w trakcie przekazywania sprzętu Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

W leczeniu dzieci ma pomóc system do nauromonitoringu śródoperacyjnego. Pozwala on z maksymalną precyzją, bez ryzyka uszkodzenia nerwów, przeprowadzić operację usunięcia nowotworów. Zakupiono także urządzenia do kontrolowania pracy serca, oddychania, ciśnienia i innych ważnych funkcji życiowych pacjentów.



Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest jednym z największych szpitali w Polsce. Przyjmuje prawie 130 tys. pacjentów rocznie. W Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK leczy się kilkuset pacjentów z czego ponad 180, to najmłodsi pacjenci z Ukrainy. Zastępca ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK prof. Ewa Bień podkreśliła, że dzięki nowoczesnej aparaturze szpital będzie mógł leczyć jeszcze więcej dzieci.



Wartość przekazanego sprzętu to prawie 300 tys. zł.

