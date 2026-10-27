Uderzyło w niego inne auto, jego samochód wjechał w ciężarówkę. 44-latek nie żyje

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego, kierująca Oplem, nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w jadącego przed nią Forda Fusion. W wyniku zderzenia Ford został przepchnięty na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w prawidłowo jadącą ciężarówkę.
W wyniku wypadku zginął 44-letni kierowca Forda. Obrażeń doznała także 52-letnia kobieta prowadząca Opla.
Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Technik kryminalistyki zabezpiecza ślady, wykonuje dokumentację fotograficzną oraz sporządza szkic miejsca zdarzenia. W czynnościach uczestniczy również biegły lekarz.
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno 52-letnia kierująca Oplem, jak i 37-letni kierowca ciężarowej Scanii byli trzeźwi.