Uderzyło w niego inne auto, jego samochód wjechał w ciężarówkę. 44-latek nie żyje

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Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 20 między Kłobuczynem a Kaliskami Kościerskimi, w gminie Kościerzyna (woj. pomorskie). Rano zderzyły się trzy pojazdy: Opel, Ford Fusion i ciężarowa Scania. Mimo podjętej reanimacji życia 44-letniego kierowcy Forda nie udało się uratować. Ranna została również 52-letnia kierująca Oplem.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego, kierująca Oplem, nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w jadącego przed nią Forda Fusion. W wyniku zderzenia Ford został przepchnięty na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w prawidłowo jadącą ciężarówkę.

W wyniku wypadku zginął 44-letni kierowca Forda. Obrażeń doznała także 52-letnia kobieta prowadząca Opla.

Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Technik kryminalistyki zabezpiecza ślady, wykonuje dokumentację fotograficzną oraz sporządza szkic miejsca zdarzenia. W czynnościach uczestniczy również biegły lekarz.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno 52-letnia kierująca Oplem, jak i 37-letni kierowca ciężarowej Scanii byli trzeźwi.

Miejsce wypadku, zdj. KPP w Kościerzynie / Policja