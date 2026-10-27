Nagranie z przejścia dla pieszych mrozi krew w żyłach. 19-latka straciła prawo jazdy

RMF24

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19-latka kierująca osobówką potrąciła kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych w Zielonej Górze. Szczęśliwie, pieszej nie stało się nic poważnego. Kierująca samochodem straciła jednak prawo jazdy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 25 października na ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze (woj. lubuskie). Kobieta przechodząca przez przejście zdążyła przejść jeden pas jezdni i weszła na kolejny. Wówczas została potrącona.

Policja

Jak przekazali policjanci, pieszej nie stało się nic poważnego.

Policjanci ruchu drogowego, którzy zajęli się wyjaśnianiem zdarzenia, po analizie sytuacji i obejrzeniu zapisów z monitoringu zatrzymali kierującej osobówką prawo jazdy i skierowali wobec niej wniosek o ukaranie do sądu.

Policja podkreśliła, że to zdarzenie powinno być przestrogą zarówno dla kierujących, jak i pieszych.

Kierujący mają obowiązek zachować szczególną ostrożność, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, natomiast piesi na przejściu powinni upewnić się, czy mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nich, aby móc w porę zareagować.

Policja zwróciła uwagę, że jeśli na przejściu znajduje się pieszy, to kierujący ma obowiązek bezwzględnie się zatrzymać.

„Wynika to wprost z przepisów ruchu drogowego, które regulują zachowania kierującego na drodze. To zasada, która ma chronić życie, bo pieszy na przejściu ma prawo czuć się bezpiecznie i nie powinien być zaskoczeniem dla kierującego” – podsumowały służby.