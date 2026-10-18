Trzy konie nie żyją. Nocny pożar stajni w Trąbkach Małych

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Do tragicznego pożaru stajni doszło w nocy z soboty na niedzielę w Trąbkach Małych w powiecie gdańskim. Trzech koni nie udało się uratować.

Pożar wybuchł przed godziną 1 w miejscowości Trąbki Małe w powiecie gdańskim. W ogniu stanęła stajnia o wymiarach około 20 na 10 metrów - podała wojewódzka straż pożarna z Gdańska.

Przed przybyciem strażaków właścicielowi udało się wyprowadzić na zewnątrz sześć z dziewięciu koni. Pozostałych trzech zwierząt nie udało się uratować.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Pożar stajni w Trąbkach Małych, fot. KW PSP Gdańsk / materiały udostępnione

Gdy strażacy przybyli na miejsce, drewniany dach budynku był już w całości objęty ogniem.

W akcji uczestniczyło 44 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.