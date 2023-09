Ruszył nabór do drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czas na składanie zgłoszeń został wydłużony do 18 września. Członkami mogą zostać uczniowie szkół średnich z całego województwa pomorskiego, ale tylko ci którzy są członkami samorządu uczniowskiego lub innej organizacji pozarządowej

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Minął rok od kiedy powstał Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego. Młodzi radni zdobywali wiedze dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z "dużą" polityką.

To co wydawało im się w ubiegłym roku proste, łatwe czy błyskawiczne do załatwienia. To po roku nabrali więcej pokory i dostrzegli złożoność tego procesu decyzyjnego i zarządzania regionem czy podejmowania decyzji przez władze publiczne - mówi RMF FM Łukasz Grzędzicki Dyrektor Kancelarii Pomorskiego Sejmiku.

Młodzież pierwszej kadencji skupiła się na dwóch ważnych tematach: opieka dla młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego i ochrona krajobrazu. Jednym z sukcesów młodzieżowego sejmiku było też podjęcie głosu w temacie braku dobrego skomunikowania powiatu człuchowskiego z Trójmiastem.

Postulowali stworzenie korekty w rozkładzie pociągów. To konkret, który udało się osiągnąć, bo od 4 września jeździ z Człuchowa do Gdańska. To można zaliczyć jako osiągnięcie młodzieżowego sejmiku - dodaje Grzędzicki.

Wciąż napływają zgłoszenia, dziś jest ich około 30.

Dlaczego młodzież nie tak chętnie bierze udział w naborze?

Możliwe, że to przez trudne tematy jakimi zajmuje się sejmik województwa - jest to między innymi: ochrona zdrowia, ochrona krajobrazu i przyrody czy organizacja transportu zbiorowego w regionie.

Podobnie jak w zeszłym roku przyjętych ma zostać 33 młodych radnych, czyli tyle samo osób ile liczy Sejmik Województwa Pomorskiego. Kandydować ponownie mogą osoby, które mieszkają w województwie pomorskim w wieku między 15 a 19 lat. Samorządowcom zależy, aby młodzież ze wszystkich powiatów województwa była reprezentowana w młodzieżowym sejmiku.

O tym kto zasiądzie w młodzieżowej radzie zadecyduje komisja składająca się z 3 radnych województwa, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa.

Listę nowych radnych zatwierdzi Zarząd Województwa Pomorskiego.

Nabór prowadzony jest pod tym linkiem: mlodziezowysejmik.pomorskie.eu