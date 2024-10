Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona „Paramedyka”, czyli prestiżowych zmagań dla ratowników medycznych i służb taktycznych z całego kraju. Rywalizować będą w różnych miejscach na terenie Trójmiasta, które do samego końca pozostają tajemnicą. RMF FM jest patronem wydarzenia.

/ Policja Pomorska Anna Banaszewska-Jaszczykz / Policja

"Paramedyk" sprawdza gotowość i umiejętności uczestników w realistycznych warunkach. Od masowych wypadków drogowych po akcje ratunkowe w terenie zurbanizowanym. W poprzednich latach był to m.in. las, bunkier czy teren portu.

Jednym z najbardziej widowiskowych momentów zawodów jest scenariusz symulujący atak terrorystyczny, podczas którego drużyny z całej Polski mają okazję wspólnie przetrenować tak trudną logistycznie sytuację. Drużyny muszą szybko reagować ze względu na ranne osoby, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo dla siebie i otoczenia. To właśnie w takich sytuacjach sprawdzają się umiejętności ratunkowe i taktyczne uczestników, a zawody "Paramedyk" dają im możliwość doskonalenia tych umiejętności w stresujących warunkach.

/ kom. Karina Kamińska, KWP w Gdańsku / Policja

Konkurencje do samego końca trzymane są w tajemnicy, a organizatorzy za każdym razem starają się, aby poszczególne etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne i zaskakujące.

Uczestnicy tych zawodów muszą posiadać zaawansowane umiejętności medyczne, w tym ratownictwa taktycznego, prowadzenia triażu, stabilizacji ran oraz ewakuacji medycznej. Ponadto konieczne jest także posiadanie wiedzy z zakresu taktyki działań medycznych w warunkach polowych oraz umiejętności pracy w zespole - mówi RMF FM Karina Kamińska, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Wideo youtube

Jak przyznaje Kamińska, organizacja zawodów wiąże się z wieloma wyzwaniami logistycznymi, w tym znalezieniem odpowiedniego terenu do przeprowadzenia symulacji, zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom oraz koordynacją działań różnych służb medycznych i taktycznych. Ponadto organizacja zawodów na otwartej przestrzeni wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników, takich jak warunki atmosferyczne, topografia terenu oraz potrzeby ewakuacji medycznej w terenie trudno dostępnym.

/ kom. Karina Kamińska, KWP w Gdańsku / Policja

Do tego podczas zawodów przedstawiciele firm związanych z branżą taktyczną i medyczną mają czas na przedstawienie swojego asortymentu. Uczestnicy we wtorek (15 października) będą mieli czas na wzięcie udziału w warsztatach z zaproszonymi prelegentami i gośćmi, gdzie będzie można wymienić się doświadczeniem i wzbogacić się naukowo. Rywalizacja w terenie rozpocznie się w środę (16 października) i potrwa do piątku (18 października).

W tegorocznej edycji weźmie udział 16 drużyn z różnych jednostek podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrowi obrony narodowej. "Paramedyk", od 2008 r. organizowany jest przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku, przyciągnął już setki uczestników z całej Polski, gotowych do rywalizacji i doskonalenia swoich umiejętności w trudnych warunkach terenowych.