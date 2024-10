Od 8 do 10 października w centralnych punktach Gdańska będzie można skorzystać z mobilnego centrum terapii, w którym udzielana będzie bezpłatnie "pierwsza pomoc emocjonalna".

Terapiobus / Fundacja To NIE wstyd / Materiały prasowe

Fundacja "Terapia to NIE wstyd" wychodzi na ulicę z pomocą. Kampania pod hasłem "Możesz więcej niż myślisz! Zobacz siebie!" ma szczególnie koncentrować się na problemie niskiego poczucia własnej wartości. Chodzi także o wstyd i lęk przed skorzystaniem z pomocy i poproszenia o wsparcie specjalisty - mówią organizatorzy akcji.

Terapiobus to jest mobilny gabinet terapeutyczny. Mówi się, że wstydzimy się terapii, to ja z premedytacją jestem na ulicach, żeby był większy dostęp do specjalisty. Po to, by ktoś mógł - być może pierwszy raz w życiu - porozmawiać o swoich problemach - mówi Anna Węgrzyn, założycielka Fundacji.

W dniach 8, 9 i 10 października na ulicach Gdańska pojawi się Terapiobus, czyli mobilny gabinet terapeutyczny. We wnętrzu pojazdu zaaranżowano gabinet psychologa, co pozwala na dyskretną rozmowę w cztery oczy. Wygląda jak mały pokoik. Jest fotel, stolik i kanapa. To przestrzeń klimatyczna, intymna, przystosowana do tej akcji. Zapraszamy osoby, które mierzą się z kryzysem. Chcemy zwrócić uwagę na poczucie własnej wartości - dodaje Węgrzyn.

Celem spotkania z terapeutą jest udzielenie "pierwszej pomocy emocjonalnej". W mobilnym gabinecie w Gdańsku dyżurować będą specjaliści z Fundacji Fosa oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6.

Terapiobus / Fundacja To NIE wstyd

Codzienność jest trudna i my mamy prawo nie radzić sobie. Tak, jak pojawiły się mammobusy i wprowadzono profilaktykę raka piersi, tak terapiobusy mają dać profilaktykę zdrowia psychicznego. Wierzę w to. Chcemy odczarować tę stygmatyzację, że osoba która idzie po pomoc nie jest wariatem. Ona po prostu dba o siebie - mówi Anna Węgrzyn, tłumacząc, że terapiobus ma na celu zaprosić do rozmowy, dać szansę sprawdzić czym jest spotkanie ze specjalistą.

Pojazd stanie przed Galerią Bałtycką, Galerią Forum oraz w okolicy Bramy Wyżynnej w dniach 8-10 października.