W Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni powstała sala do terapii integracji sensorycznej. Ta wyjątkowa pracownia została utworzona z myślą o wsparciu dzieci, które doświadczają różnych trudności w codziennym funkcjonowaniu. W sali wykonują ćwiczenia, które wpływają np. na poprawę koncentracji.

Terapia integracji sensorycznej w gdyńskiej szkole / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Badamy przepływ bodźców, czyli to, jak dzieci odbierają świat zewnętrzny. Mamy do czynienia z ogromnym przebodźcowaniem dzieci, to nasza odpowiedź na potrzeby dzieci. Chodzi o zaburzenia w pisaniu, czytaniu i ogólnym funkcjonowaniu w szkole, pośród rówieśników. Potrzeby są duże, 90 procent uczniów w edukacji wczesnoszkolnej może wymagać takiej terapii w naszej szkole, tylu rodziców prosi o diagnozę - mówi Danuta Maliszewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak z RMF MAXX.

Skala potrzeb wśród najmłodszych dzieci (z klas 1-3) jest ogromna, przyznają pedagodzy z SP51 w Gdyni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, pomieszczenie wybrano na terenie szkoły i wyposażono salę w profesjonalne sprzęty. Jest też wykwalifikowana kadra do prowadzenia takiej terapii.

To pomysł oddolny nauczycielek z SP 51, które uzbierały środki od prywatnych inwestorów i od rodziców. Za około 50 tysięcy złotych udało się wyposażyć salę do terapii integracji sensorycznej w m.in. trampolinę, podwieszak, magiel i projektor.

Terapia przypomina zabawę

Sama terapia przypomina zabawę. Nie mówimy dzieciom, że idą na terapię, to brzmi źle, może stresować. Mówimy o zabawie, o ćwiczeniach. Terapia sensoryczna to terapia neurorozwojowa, chodzi o bodźce. Dużo dzieci w dzisiejszym świecie jest przebodźcowanych, objawia się to np. brakiem koncentracji uwagi. Podczas terapii nad tym pracujemy - mówi Izabela Meller, nauczycielka i pomysłodawczyni Sali Terapii Integracji Sensorycznej z SP 51 w Gdyni.

Sala Integracji Sensorycznej (SI) jest przeznaczona do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla uczniów. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Najprościej mówić, jest to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły.

Co może dać terapia?

Z terapii SI będą korzystali głównie uczniowie z różnymi deficytami oraz dysfunkcjami rozwojowymi.

Dzięki terapii dziecko może poprawić:

funkcjonowanie emocjonalne;

uwagę i koncentrację;

zdolności wzrokowe i słuchowe;

sprawność w zakresie dużej i małej motoryki;

samoświadomość i samoocenę.

Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt - tj. podwieszaki, platformy, huśtawki, trampolina, piłki, równoważnie, maglownica i projektor multimedialny.