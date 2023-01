Prezydent Tczewa zapowiedział wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej od września. To efekt rocznych przemyśleń i badań, sprawdzania tego co jest w innych miastach - powiedział włodarz Tczewa Mirosław Pobłocki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o planowanym wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej w Tczewie prezydent Mirosław Pobłocki przekazał radnym podczas czwartkowej sesji Rady Miasta.

"Musimy szukać oszczędności"

Ponieważ obecny kontrakt z przewoźnikiem kończy się z końcem sierpnia, chcę Wam zaproponować, żeby od 1 września wprowadzić bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich. To jest efekt rocznych przemyśleń, badań, sprawdzania tego co jest w innych miastach - mówił prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

Wskazał, że głosowanie na uchwałą w tej sprawie mogłoby być podjęte w lutym lub na początku marca na nadzwyczajnej sesji. Bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich (...). To wynika z bardzo prostej analizy. Musimy szukać oszczędności. Skoro komunikacja jest bezpłatna, to w autobusie nie będzie już kasownika. Na dworcu nie będzie automatu do sprzedaży biletów, nie będzie punktów ładowania karty miejskiej w kioskach. Nie będzie całej otoczki technicznej związanej z biletem papierowym - powiedział.

Wśród zalet wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Pobłocki wymienił też m.in. wygodę mieszkańców, brak konieczności przeprowadzania kontroli biletów, a także wzrost konkurencyjności dla firm planujących obsługę komunikacji miejskiej w Tczewie. Do tej pory było tak, że skoro mieliśmy system sprzedaży biletów, pewien system elektroniczny, każda nowa firma, która chciała wejść na teren Tczewa musiała ten system mieć. To, że do tej pory korzystała z innego, w innym mieście, nie ma znaczenia. W Tczewie obowiązywał konkretny system. W tym momencie każda firma może się zgłosić do przetargu - wyjaśniał.

System Fala

Prezydent Tczewa, podkreślił, że innym istotnym aspektem branym pod uwagę było uczestnictwo miasta w systemie Fala (system, który ma ujednolicić ceny za bilety komunikacji miejskiej na Pomorzu i wprowadzić nowoczesną formę płacenia za przejazdy - red.).

Koszty tego systemu rosną lawinowo. W tym roku mamy przewidzianą w budżecie kwotę 440 tys. zł na kolejną dopłatę do tego systemu. Już pojawiają się informacje, że w wyniku wprowadzenia systemu Fala, cena biletu jednorazowego dojdzie do 6 zł. W związku z tym na najbliższym spotkaniu spółki Innobaltica, która jest operatorem tego systemu oraz na najbliższym spotkaniu z marszałkiem województwa pomorskiego powiem wprost, że miasto Tczew idzie w kierunku biletu bezpłatnego - mówił Mirosław Pobłocki.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych prezydent Tczewa wyjaśnił, że nadal analizowany jest układ i częstotliwość linii autobusowych. Natomiast wypracowane rozwiązania zostaną poddane konsultacjom społecznym.