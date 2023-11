​Po weekendzie poznamy termin startu sytemu Fala w Słupsku. Miał on ruszyć w połowie listopada, jednak z powodów technicznych został on przesunięty. System ma umożliwić zakup biletów od różnych przewoźników w ramach jednej usługi.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Za trzy tygodnie w Trójmieście ma wystartować system Fala. System działa już w Lęborku, Pucku, Władysławowie i Chojnicach. Miesiąc przed startem w Trójmieście Fala miała działać dla pasażerów w Słupsku - tak się jednak nie stało.

"Ostatnie testy"

Konieczne są jeszcze ostatnie testy, np. sprawności sieci telekomunikacyjnej floty pojazdów w łączeniu z systemem czy poprawności działania komputerów pokładowych. Zespoły techniczne naszych specjalistów oraz po stronie wykonawcy dokonują jeszcze kontrolowanych zakupów biletów i podróży, by potwierdzić wszystkie procesy. Dlatego uruchomienie usług systemu Fala dla pasażerów zostało przesunięte. Termin startu fazy publicznego rozruchu w Słupsku zostanie potwierdzony po weekendzie - po uzgodnieniu z władzami Słupska - zapewnia RMF FM Cyprian Maciejewski, rzecznik prasowy InnoBaltica, samorządowej spółki odpowiedzialnej za realizację tego projektu.

Jak zaznacza, miasto jest już technicznie włączone do systemu. Pasażer ma już możliwość założenia konta na portalu i w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Towarowej 10, a także można zamówić kartę Fala. Również kierowcy są przygotowani do uruchamiania systemu - zapewnia Maciejewski.

Na początku pojawiły się problemy z czytnikami kart w Lęborku. Te bardzo długo czytały karty pasażerów, co prowadziło do zawieszenia czytnika. Spółka celowo wprowadza system stopniowo, od mniejszych miast poprzez większe kończąc na aglomeracji, by wykrywać błędy na małej skali i je eliminować.

Jak ma działać Fala?

Pasażer, wsiadając do pociągu, autobusu, tramwaju czy trolejbusu, nie będzie zobowiązany do posiadania tradycyjnego biletu - będzie musiał mieć przy sobie jedynie specjalny identyfikator, który pozwoli systemowi go rozpoznać.

Dalej system będzie działał już "sam". Przeliczy przejechane przystanki, dopasuje taryfę, naliczy należne ulgi odpowiednie dla pojazdów komunikacji autobusowej czy dla pociągów, a następnie podsumuje opłaty.

Będzie on obowiązywał na obszarze całego Pomorza dla komunikacji zbiorowej finansowanej przez samorządy.