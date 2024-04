Od piątku 26 kwietnia nie wejdziemy już za darmo na kołobrzeskie molo. Ceny od ubiegłego roku nie zmieniły się. Za bilet normalny zapłacimy 7 zł, za ulgowy 4 zł. Z opłaty zwolnieni są posiadacze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca, a także turyści, którzy uiścili opłatę uzdrowiskową.

Molo w Kołobrzegu / Marcin Bielecki / PAP



Bilety wstępu na molo w Kołobrzegu obowiązują od ostatniego piątku kwietnia do trzeciej niedzieli października w godz. 9.00 - 21.00 - to zapis w regulaminie obiektu.

Na molo za darmo - oprócz dzieci do 4. roku życia oraz osób niepełnosprawnych - wchodzić mogą kołobrzeżanie, którzy posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca (magistrat wydaje je bezpłatnie, zajmuje to do miesiąca czasu od momentu wpłynięcia wniosku). Wejście z KKM jest proste: wystarczy przyłożyć kod kreskowy widniejący na karcie do skanera na bramce przy wejściu na molo).

Drugą dużą grupą zwolnioną z konieczności kupna biletu, są turyści, którzy uiścili opłatę uzdrowiskową. Ci, którzy mają przy sobie wydruk z programu Travel Host z kodem QR, przykładają go do skanera na bramce. Jeśli ktoś nie ma kodu QR na wydruku potwierdzającym uiszczenie opłaty uzdrowiskowej, musi udać się do budki kasowej - tam dostanie bezpłatną wejściówkę.

Uwaga! Jeśli ktoś nie chce stać w kolejce do kasy, może kupić bilet w biletomacie lub przez internet (LINK TUTAJ). Niestety, on-line można kupować jedynie bilety normalne.

Molo w Kołobrzegu zostało otwarte w 1971 roku. Konstrukcja ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.