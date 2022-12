Świąteczne iluminacje rozświetliły dziewięć lokalizacji w Gdańsku, a na Długim Targu błyszczy wielka choinka. Zobaczcie zdjęcia ze świątecznych ozdób.

Już jest! Święty Mikołaj przypłynął do Miasto Gdańsk, by odpalić największą z naszych bożonarodzeniowych choinek Święta są coraz bliżej Nie zapomnijcie ustawić dziś butów (czystych!), wywieście skarpety, bo już niedługo i was odwiedzi - napisała w mediach społecznościowych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.