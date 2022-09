​Sopot utwardzi szlaki turystyczne biegnące na terenie miasta przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Dziś podpisana została umowa w tej sprawie. Warte ponad 1,6 mln prace mają zostać zakończone w grudniu.

Trójmiejski Park Krajobrazowy / Kuba Kaługa / RMF FM

Podpisana dziś umowa to efekt czwartego podejścia do "remontu" szlaków turystycznych wiodących przez las okalający miasto. Poprzednie trzy próby znalezienia wykonawców tej inwestycji nie przynosiły efektów. Proponowane przez poszczególnych oferentów stawki przekraczały możliwości finansowe Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie sięgające w tym przypadku 1,1 mln zł. Swoje dofinansowanie do tej inwestycji zwiększyło jednak miasto. Ostatecznie dziś podpisana została warta nieco ponad 1,66 mln złotych umowa z konsorcjum dwóch firm.

Zakres inwestycji obejmuje remont siedmiu sopockich odcinków szlaków turystycznych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, w tym remonty nawierzchni i wykonanie oznakowania - mówi o szczegółach prac Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie.

Urzędnicy uspokajają także i zapewniają, że utwardzenie ścieżek w parku krajobrazowym nie ma nic wspólnego z wylewaniem asfaltu czy betonu. Tam nie będzie nawet grama betonu. Nawierzchnia wykonana będzie z kruszywa, które będzie utwardzone, ale zarazem zachowa przepuszczalność, tak by do gruntu bez problemu mogła dostać się woda - wyjaśnia Anna Dyksińska, rzecznik prasowa Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Jak dodaje, efektem prac ma być między innymi nowa trasa rowerowa, wiodąca przez las, daleko od ulic miasta czy ruchu samochodowego.

Będzie to alternatywa dla miejskich dróg rowerowych, zwłaszcza popularnej alejki nadmorskiej. Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności terenów TPK i zarazem zwiększenie jego dostępności dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób starszych, którzy potrzebują przyjaznej nawierzchni - mówi z kolei Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

W granicach administracyjnych niewielkiego Sopotu znajdują się aż 934 hektary lasów. Ponad 209 hektarów to lasy komunalne, którymi zarządza miasto. Jak informują sopoccy urzędnicy, w sumie "wyremontowanych" zostanie ponad 9,6 km leśnych ścieżek, nie w każdym jednak przypadku zostaną one utwardzone.

Lista ścieżek objętych projektem: