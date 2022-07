Władze miasta, po konsultacjach z mieszkańcami, postanowiły zmienić wygląd Placu Przyjaciół Sopotu. Modernizacja placu znajdującego się między ul. Bohaterów Monte Cassino a wejściem na sopockie molo ma na celu m.in. zwiększenie powierzchni zieleni. Miasto ogłosiło przetarg.

Molo w Sopocie / Maciej Nycz / RMF FM

Sopocki magistrat wskazał, że ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy, który ma przebudować Plac Przyjaciół Sopotu znajdujący się w centrum kurortu.

Urzędnicy wskazują, że przygotowana i uzgodniona modernizacja zagospodarowania placu ma na celu zwiększenie atrakcyjności najczęściej odwiedzanej przestrzeni publicznej w kurorcie.

Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, cytowany w komunikacie podkreślił, że wypracowane rozwiązanie jest efektem szeregu konsultacji społecznych. Od 2020 roku z projektem dwukrotnie mogli zapoznać się mieszkańcy Sopotu - tłumaczył.

Dodał, że przyjęta wizja zagospodarowania odmieni plac znacznie zwiększając udział zieleni. W obrębie placu pojawią się nowe drzewa, zieleń pnąca, liczne kompozycje traw wysokich i krzewów, a także trawniki - wyliczał wiceprezydent.

Ponadto, jak wynika z wypowiedzi Skwierawskiego, plac uzyska wspólny element porządkujący - pergolę, a także wiele elementów małej architektury wpisujących się swoją formą i kolorystyką w sopocki, uzdrowiskowy charakter. Przed Domem Zdrojowym pojawi się wielofunkcyjna przestrzeń dająca możliwość promowania wydarzeń kulturalnych oraz organizacji wystaw plenerowych - tłumaczył cytowany w komunikacie wiceprezydent Sopotu.

O przebudowie Placu Przyjaciół Sopotu zdecydowali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Miasto - jak wskazują urzędnicy - przeprowadziło szereg konsultacji społecznych, by wsłuchać się w głos mieszkańców i by ostateczny projekt był jak najlepszym kompromisem różnych stron i interesów: mieszkańców, gości, kuracjuszy i przedsiębiorców.

Dyrektor sopockiego ZDiZ Wojciech Ogint cytowany w komunikacie podkreślił, że zamierzeniem jest przeorganizowanie przestrzeni publicznej, tak, aby stworzyć kameralny charakter placu miejskiego z reprezentacyjną częścią otoczoną zielonymi enklawami. Zwiększenie powierzchni zieleni dokona się również poprzez wykreowanie trójwymiarowej roślinności, m.in. poprzez nasadzenie ozdobnych pnączy - ocenił Ogint.

Projekt nowego placu przygotowało Konsorcjum spółek Gzowski Architekci oraz Restudio Jacaszek Architekci.

Na oferentów miasto czeka do 1 sierpnia. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 15 czerwca 2023 r. Zastrzeżono jednak, że wykonawca nie będzie mógł prowadzić robót w terenie w terminie od 3 grudnia 2022 do 4 lutego 2023 r.