Za posługiwanie się fałszywym dokumentem odpowie 44-latek zatrzymany do kontroli drogowej w Kątach Wrocławskich. Kierowca był trzeźwy. Policjantkom okazał sfałszowane prawo jazdy. Potem przyznał, że postanowił jej kupić po 10 zakończonych niepowodzeniem próbach zdania egzaminu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas kontroli drogowej mężczyzna mówił, że jeździ zawodowo i utrzymywał, że prawo jazdy jest oryginalne, a uprawnienia nabył w Kijowie, gdzie ma rodzinę. Jeździłem pięć lat i nikt nie miał zastrzeżeń - mówił. Twierdził, że był na Ukrainie dwa tygodnie i za kurs prawa jazdy oraz dokument zapłacił 2 tys. złotych.

Mężczyzna trafił na policjantkę, która szkoli innych funkcjonariuszy z rozpoznawania fałszywych dokumentów i natychmiast zorientowała się, że prawo jazdy to "fałszywka". Blankiet nie miał wymaganych zabezpieczeń, a sam druk był niskiej jakości.

Wideo youtube

Kierujący, choć na początku upierał się przy tym, że egzamin na prawo jazdy zdał w Ukrainie, to w końcu przyznał się, że "dokument", który wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, kupił za wschodnią granicą. Na pomysł "podejścia do egzaminu i uzyskania uprawnień" w Ukrainie wpadł po - jak sam oświadczył - 10 nieudanych próbach zdania egzaminu na prawo jazdy w Polsce - poinformował mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za posługiwanie się podrobionym prawem jazdy grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.