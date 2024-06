Za spowodowanie wypadku i nawoływanie do nienawiści odpowie mężczyzna, który na skrzyżowaniu w Słupsku potrącił motocyklistę. Po wypadku opublikował w sieci szokujący film, pełen inwektyw.

35-letni sprawca wypadku usłyszał w prokuraturze dwa zarzuty. Odpowie za spowodowanie wypadku, w którym pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Drugi czyn to nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.

Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do pierwszego zarzucanego czynu. Do drugiego nie przyznał się - mówi RMF FM Lech Budnik z Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Jak dodał ze względu na dobro postępowania nie poda informacji o szczegółach złożonych wyjaśnień.



Kierowca zlekceważył światła

Do wypadku doszło w niedzielę 23 czerwca, ok. g. 20.00. Na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i Wiejskiej kierowca mercedesa nie zatrzymał się na czerwonym świetle i uderzył w motocyklistę.

Badanie alkomatem nie wykazało alkoholu w organizmie kierowcy mercedesa, jednak jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu - informował RMF FM Jakub Bagiński, oficer prasowy policji w Słupsku.

Bezpośrednio po wypadku sprawca opublikował w mediach społecznościowych krótki film, w którym w języku obcym nawołuje do nienawiści.

Potrącony policjant jest w stanie ciężkim

Motocyklista - funkcjonariusz ze Szkoły Policji w Szczytnie - w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł szereg operacji ratujących życie.

Stan motocyklisty lekarze wciąż określają jako ciężki - potwierdza RMF FM Marcin Prusak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Policjant przebywa na OIOM-ie. Konieczne było przetaczanie krwi, dlatego pomorscy policjanci apelują o oddawanie krwi.