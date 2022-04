Skwer u zbiegu ulic Partyzantów i Matki Polki w Gdańsku otrzymał imię Bohaterskiego Mariupola. Tak, jednogłośnie, zdecydowali gdańscy radni. Z propozycją nadania nazwy wystąpił podczas jednej z marcowych sesji mer tego miasta Wadym Bojczenko.

Inicjatywa spotkała się z dużym zrozumieniem zarówno ze strony władz miasta, jak i wszystkich radnych, dlatego tak szybko udało się przygotować projekt i poddać go pod głosowanie - informuje gdański urząd.

Z wnioskiem o nadanie nazwy Skwer Bohaterskiego Mariupola wystąpili radni Gdańska.

Mer Mariupola zdalnie na gdańskiej sesji

Gościem specjalnym marcowej sesji Rady Miasta Gdańska był przez łącze internetowe Wadym Bojczenko, mer Mariupola, miasta partnerskiego Gdańska. Przedstawił dramatyczną sytuację okrążonego przez Rosjan miasta. Zaproponował również, aby upamiętnić bohaterstwo obrońców Mariupola w nazwie jednej z ulic w Gdańsku.

Bardzo ważnym, symbolicznym gestem wsparcia dla nas byłoby nadanie jednej z ulic Gdańska imienia miasta-bohatera Mariupola. To tytuł, który prezydent Zełenski nadał naszemu miastu - mówił podczas sesji mer Wadym Bojczenko.

Miastu, które tyle wycierpiało podczas rosyjskiej agresji i które dalej niezłomnie walczy. Taka nazwa ulicy oznaczałaby że Mariupol jest obecny w sercu każdego gdańszczanina. Jestem pewien, że zwyciężymy i odbudujemy Mariuopl. W tym odbudowanym mieście także będzie ulica miasta Gdańska. Deklaruję, że będziemy szukać godnego miejsca, aby upamiętnić bohaterskie miasto Mariupol - odpowiedziała wtedy prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Już pod koniec obrad sesji Radny Miasta Gdańska poinformowano, że jest wspólny projekt wszystkich trzech klubów radnych. Wybór padł na lokalizację w prestiżowej części Wrzeszcza. Jest to skwer położony przy skrzyżowaniu ulic Matki Polki i Partyzantów. Teren ma ładnie utrzymaną zieleń i estetyczne ławki, jest gęsto obsadzony drzewami, które w upalne dni dają cień.

"Mariupol był miastem podobnym do Gdańska"

Mariupol był miastem podobnym do Gdańska - otwartym, leżącym nad brzegiem morza, z podobną liczba mieszkańców. Był... bo praktycznie został zrównany z ziemią w trakcie ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku. Symbolem okrucieństwa najeźdźcy stał się zbombardowany Teatr Dramatyczny, w którego podziemiach chroniły się tysiące cywilów, głównie kobiet i dzieci, a obiekt został oznaczony widocznym z powietrza słowem ДЕТИ (dzieci). Choć dziś Mariupol wygląda jak Gdańsk po zakończeniu II wojny światowej czy Warszawa po Powstaniu Warszawskim, choć brakuje wody, żywności i leków, oblężone miasto wciąż się broni. Nie opuścili go ani wszyscy mieszkańcy, ani bohaterscy obrońcy - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Jak napisali autorzy uchwały, "Mariupol jest dla Gdańska więcej niż punktem na mapie".

Z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza Gdańsk od 2017 roku współpracuje z Mariupolem na rzecz wzmocnienia demokracji lokalnej i promocji samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA). Połączyły nas wspólne projekty, znajomości zawodowe i więzi przyjaźni - czytamy w uzasadnieniu.