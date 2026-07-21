Przerażone dziecko przy drodze szukało pomocy. Tragedia w Ohio

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Pięć osób zginęło w rzece Scioto w stanie Ohio podczas próby ratowania tonącego pływaka. Do tragedii doszło w niedzielę w miejscowości Powell, na przedmieściach Columbus. Lokalne władze podkreślają, że szybki nurt i wysoki poziom wody znacząco utrudniły akcję ratunkową.

Osoby, które wskoczyły do wody, by udzielić pomocy, same znalazły się w niebezpieczeństwie – powiedział na konferencji prasowej szeryf hrabstwa Delaware, Jeffrey Balzer cytowany przez Associated Press.

Dodał, że o niebezpieczeństwie powiadomił przejeżdżający kierowca. Zadzwonił na numer alarmowy 911 po tym, jak zauważył przerażone dziecko, które biegło wzdłuż pobliskiej drogi w poszukiwaniu pomocy - wyjaśnił.

Akcja poszukiwawcza trwała do poniedziałku

Szeryf przekazał też, że ekipy ratunkowe odnalazły w niedzielę dwie kobiety. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono ich zgon. Na ciała trzech mężczyzn ekipy ratunkowe natrafiły w rzece w poniedziałek.

AP podkreśliła, opierając się na danych Służby Geologicznej USA (USGS) rejestrowanych przy pobliskiej tamie, że w niedzielę poziom wody w rzece był wysoki, a nurt szybki. Przepływ wody wynosił wówczas około 10 metrów sześciennych na sekundę, co oznacza ponad czterokrotny wzrost w ciągu trzech dni i ponad dwukrotną wysokość średniego przepływu.