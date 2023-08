Zespół ludowy z Niemiec podczas Jarmarku Św. Dominika wykonał ludową piosenkę „Ein Heller und ein Batzen”, popularną w czasie II wojny światowej wśród żołnierzy Werhmachtu. Niemiecki region "ubolewa z powodu zaistniałej sytuacji" - wynika z oświadczenia, które przesłali organizatorzy Jarmarku Św. Dominika.

Jarmark Dominikański, zdjęcie ilustracyjne / Jan Dzban / PAP

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku zespół ludowy, który przyjechał z oficjalną delegacją Środkowej Frankonii wykonał przed występem na scenie przyśpiewkę - ludową piosenkę "Ein Heller und ein Batzen".



W czasie II wojny światowej biesiadna przyśpiewka cieszyła się dużą popularnością wśród żołnierzy Wehrmachtu. M.in. w filmie "Zakazane piosenki" pokazano niemieckich żołnierzy śpiewających tę piosenkę - choć powszechnie w Polsce jest znana pod nieprawdłową nazwą "Heili, Heilo, Heila" - w rzeczywistości słowa refrenu brzmiały "Heidi, Heido, Heida".



W społecznej świadomości piosenka jest w Polsce uważana za nieformalny hymn żołnierzy Wehrmachtu. W niedzielę w mediach społecznościowych zostało opublikowane nagranie z odśpiewania "Ein Heller und ein Batzen" przez niemiecki zespół ludowy na Jarmarku Św. Dominika.



W sieci pojawiły się w tej sprawie komentarze osób wskazujących na niestosowność wykonania tej piosenki w Gdańsku.

Organizatorzy jarmarku: Zespół nie miał świadomości negatywnego skojarzenia piosenki w Polsce

Poseł PiS Kacper Płażyński powiedział, że chciałby, aby to była jakaś niewiedza ze strony tej grupy folklorystycznej. Jeśli oni specjalizują się śpiewaniu różnych piosenek historycznych, niemieckich, to powinni zdawać sobie sprawę, że jak przyjeżdżają do Polski, do Gdańska, w którym rządzili naziści w czasie Wolnego Miasta Gdańska. Jak śpiewają o hajlowaniu, bo to jest przeróbka dawnej pruskiej piosenki, to jest to nie tyle niezręczne, ale jest skandalem - dodał Płażyński.



Pod postem w mediach społecznościowych, gdzie opublikowano film z wykonania piosenki odpowiedź umieścili organizatorzy Jarmark św. Dominika: Piosenkę wykonywał zespół ludowy, który przyjechał z oficjalną delegacją Środkowej Frankonii i promował tradycyjne produkty na Jarmarku Św. Dominika. Zespół wykonywał ją w oryginalnej, ludowej wersji z XIX w. i nie miał świadomości jej jednoznacznie negatywnego skojarzenia w Polsce. Zwróciliśmy uwagę na niestosowność takiego zachowania. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Warto podkreślić, że delegacja Środkowej Frankonii rozpoczęła swoją wizytę na Pomorzu od złożenia wieńca pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte - napisano w mediach społecznościowych z oficjalnego profilu Jarmarku Św. Dominika.