Rozpoczął się Jarmark św. Dominika. Do 13 sierpnia działać będą na terenie Gdańska cztery przystanki tematyczne: Równość (na skwerze Heweliusza/Rajskiej), Smaków (w Parku Świętopełka), Przygoda (na Podwalu Staromiejskim/Targu Rybnym) oraz Ołowianka Pod Żaglami (na Ołowiance).

Inauguracja Jarmarku św. Dominika w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Jarmark podobnie jak w poprzednich latach składa się z uliczek tematycznych: spożywcze, produkty regionalne, rękodzieło i artyści, kolekcjonerzy oraz gastronomia - wymienia Dorota Solochewicz, manager ds. organizacji targów i wydarzeń MTG.

Na czas trwania Jarmarku św. Dominika operatorzy wprowadzili w aplikacjach mobilnych całkowity zakaz ruchu i parkowania hulajnóg w obszarze imprezy. Jest to efekt wspólnych działań przedstawicieli służb miejskich i operatorów hulajnóg współdzielonych, udostępnianych na terenie Gdańska. Sytuacje związane z zagrożeniem bezpieczeństwa spowodowane przez nieodpowiednie rozstawianie lub parkowanie hulajnóg można zgłaszać przez aplikację mobilną Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Organizatorzy zachęcają , aby korzystać z komunikacji miejskiej, ale przygotowano także parkingi. Największy ulokowany jest przy Polsat Plus Arenie w formule Park&Ride. Na miejsce dojechać można specjalnym autobusem.

Parking dostępny jest codziennie od godz. 9 do godz. 21, a koszt opłaty parkingowej to 30 zł. Specjalne autobusy będą kursować co 30 min. w godzinach otwarcia parkingu, a przejazd jest bezpłatny.