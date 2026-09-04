Sensacyjne odkrycie w Gdańsku. Zaginiony XIX-wieczny witraż z Bazyliki Mariackiej

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W gdańskim Kościele św. Katarzyny dokonano niezwykłego odkrycia – zidentyfikowano 18 kwater oryginalnego XIX-wiecznego witraża z Bazyliki Mariackiej, który przez dziesięciolecia uznawano za bezpowrotnie zniszczony podczas II wojny światowej. Zabytek o powierzchni około 20 metrów kwadratowych ma szansę powrócić na swoje historyczne miejsce do bazyliki zwanej „Koroną Miasta Gdańska”.

W gdańskim Kościele św. Katarzyny zidentyfikowano 18 kwater oryginalnego XIX-wiecznego witraża pochodzącego z Bazyliki Mariackiej, który uznawano za zniszczony w wyniku działań wojennych.

Identyfikacji dokonano podczas prac inwentaryzacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we współpracy z Pracownią Konserwatorską Burzyńskich. Informację o sensacyjnym odkryciu przekazano w piątek podczas konferencji prasowej w Kościele św. Katarzyny.

Jak wyjaśnił pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski, kwatery witrażowe po wojnie trafiły do składnicy konserwatorskiej w wozowni w Parku Oliwskim, skąd w latach 90. zostały przekazane do Kościoła św. Katarzyny.

Witraże od lat 50. aż po późne lata 70. były przechowywane w skrzyniach luzem, potłuczone, prawie w postaci gruzu – powiedział Chmielewski

Fot. Adam Warżawa, PAP

Kluczowa inskrypcja i niezwykła historia

Przełom w identyfikacji nastąpił dzięki zastosowaniu nowoczesnych, podświetlanych stołów konserwatorskich. Kluczowa okazała się ostatnia, 18. badana kwatera, na której odkryto inskrypcję z nazwiskiem Franza Untrose Steffensa – przedstawiciela jednego z najbardziej zasłużonych gdańskich rodów XIX wieku.

Według konserwatorów, witraż nie został zdemontowany podczas wojennej akcji zabezpieczania zabytków, lecz wypadł z okna od strony ulicy Piwnej podczas bombardowań. Następnie został zabezpieczony przez nieznane osoby.

Prace konserwatorskie i powrót do Bazyliki

Stan zachowania witraża wymaga gruntownych prac restauratorskich.

Kwatery są bardzo uszkodzone, (...) jest dużo ubytków – zaznaczyła Katarzyna Burzyńska z Pracowni Konserwatorskiej Burzyńscy. W latach 90. kwatery przeszły jedynie wstępną konserwację, a ich dalsze wykorzystanie uniemożliwił pożar Kościoła św. Katarzyny w 2006 roku.

Proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. prałat Ireneusz Bradtke, nie krył wzruszenia.

Byliśmy przekonani, że wiele rzeczy, które były związane z Kościołem Mariackim w Gdańsku, wskutek ogromnych zniszczeń zostało zniszczonych - mówił, i dodał, że parafia planuje formalnie przejąć odnalezione kwatery i sfinansować ich renowację z budżetu miasta na przyszły rok.

Prace konserwatorskie mają ruszyć wiosną 2027 roku, a celem jest umieszczenie zrekonstruowanego witraża w oknie Bazyliki Mariackiej do końca 2027 roku.

Fot. Adam Warżawa, PAP

Kolejne odzyskane skarby Gdańska

Identyfikacja witraża to część szeroko zakrojonej inwentaryzacji zabytków prowadzonych w składnicy konserwatorskiej w Parku Oliwskim.

Pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski podkreśla, że z listy strat wojennych wykreślono już kilka cennych obiektów, m.in. elementy gotyckiego witraża z zamku w Malborku czy detale architektoniczne Złotej Kamienicy.