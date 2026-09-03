18,5 kg srebra i młot Thora w przydomowym ogródku. Historyczne znalezisko

RMF24

To największe takie znalezisko w dziejach Danii – aż 18,5 kilograma srebra z czasów wikingów odkryto podczas prac ogrodowych w miejscowości Rebild. Wśród 700 przedmiotów znalazły się monety, biżuteria, srebrne sztabki, a nawet młot Thora.

Przypadkowe odkrycie podczas prac w ogrodzie

Największy znany skarb srebra z epoki wikingów w Danii został odkryty zupełnie przypadkowo. Podczas przygotowywania terenu pod nowy taras, mieszkaniec Rebild natrafił na coś twardego.

Początkowo myślał, że to kawałek starego metalu lub drutu. Potem okazało się, że to prawdziwy skarb: biżuteria, monety oraz srebrne sztabki. Łącznie znalezisko waży aż 18,5 kilograma i składa się z około 700 całych przedmiotów oraz ich fragmentów.

Około 320 przedmiotów (6,4 kg) znajdowało się w oryginalnym glinianym naczyniu, reszta była rozrzucona w ziemi wokół niego.

Skarb ukryty w glinianym dzbanie. Niezwykłe znalezisko w lesie Gliniany dzban wypełniony XVII-wiecznymi monetami z czasów Zygmunta III Wazy znalazł w lasach nowodworskich poszukiwacz Dariusz Mastalerz. Chodzi m.in. o cenne orty i trojaki. Znalezisko trafiło do konserwatora zabytków.

Skarb większy niż dotychczasowy rekordzista

Dotychczas największym znanym skarbem srebra z czasów wikingów w Danii był tzw. skarb z Terslev, ważący 6,5 kg. Nowe odkrycie niemal trzykrotnie przebija ten rekord.

Co zawiera skarb z Rebild?

Skarb z Rebild, zdj. Nordjyske Museer / materiały prasowe

Wśród przedmiotów znalazły się liczne srebrne sztabki, bransolety, 47 kompletnych monet i ich fragmentów, a także miniaturowy młot Thora – symbol nordyckiego boga. Większość srebra stanowią jednak sztabki, biżuteria i pocięte fragmenty przedmiotów.

W czasach wikingów srebro było nie tylko symbolem bogactwa, ale także środkiem płatniczym. Jego wartość zależała od wagi i czystości. Przedmioty często cięto na mniejsze kawałki, topiono lub dzielono na sztabki, by ułatwić płatności. W skarbie z Rebild wyraźnie widać grupowanie srebra według wagi, co potwierdza tę praktykę.

Skarb w dawnym browarze. 18-latek znalazł złoto warte 9 milionów euro Niezwykłe odkrycie w belgijskim mieście Dendermonde. Podczas rutynowych prac przy montażu kanalizacji, 18-letni robotnik natrafił na ukryty w ścianie piwnicy skarb. Torba wypełniona złotymi monetami i sztabkami ma wartość około 9 milionów euro.…

Dowody na szerokie kontakty handlowe

Skarb z Rebild, zdj. Nordjyske Museer / materiały prasowe

Wśród monet znaleziono zarówno arabskie dirhamy, jak i anglosaskie pensy, w tym dwa wybite za panowania Edwarda Starszego (899–924). To wskazuje na szerokie kontakty handlowe wikingów – od Anglii, przez Bałtyk, aż po świat islamski. Część monet została pocięta, by ułatwić ich użycie jako srebra wagowego.

Skarb z czasów bitwy pod Grunwaldem. Niezwykłe znalezisko archeologów Na Polach Grunwaldu, gdzie ponad sześć wieków temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w historii Europy, archeolodzy natrafili na wyjątkowe znalezisko. W trakcie trwających od kilku dni badań odkryto dziesięć średniowiecznych monet, z czego…

Tajemnicze inskrypcje

Jedna ze srebrnych sztabek nosi krótką runiczną inskrypcję, prawdopodobnie „hutu”. Jej znaczenie pozostaje niejasne – może to być imię właściciela lub znak rozpoznawczy.

Rebild to miejsce znane już z wcześniejszych odkryć – w 1971 roku znaleziono tu skarb ważący 4 kg srebra, a niedawno także złote bransolety z czasów wikingów.

Hiszpania: W 4 minuty złodzieje ukradli, złoty, bezcenny skarb z epoki brązu Z Muzeum Villena w prowincji Alicante zniknęła większość Skarbu z Villeny — jednej z najważniejszych kolekcji złotych artefaktów z epoki brązu w Europie. Złodzieje mieli potrzebować zaledwie czterech minut, by dostać się do placówki i uciec z łupem.

Co dalej ze skarbem z Rebild?

Skarb został przekazany do oceny w ramach duńskiego prawa danefæ – takie znaleziska stają się własnością państwa. Nordjyske Museer planuje zaprezentować skarb w Muzeum Wikingów Fyrkat, być może razem ze złotymi bransoletami z pobliskiego Rold.



Źródło: archaeologymag.com